Погода на выходные в Калининграде: скачки давления, порывистый ветер и дожди

До конца недели наша область останется под влиянием атлантического циклона, и сильнее всего это будет ощущаться в ночь на субботу. По прогнозу портала rp5.ru, ожидается ливень, усиление западного ветра до 17 метров в секунду и падение атмосферного давления до 751 миллиметра ртутного столба.

В субботу ветер ослабнет – его порывы не превысят 15 м/с. При этом будем довольно прохладно – всего +18..+19 градусов. Вероятность выпадения осадков Гидрометцентр России оценивает в 76%. Метеочувствительным людям стоит обратить внимание на атмосферное давление – оно начнет резко расти и к вечеру субботы достигнет 763 мм.

В воскресенье температура воздуха останется на уровне +17..+19 градусов. Дожди прогнозируются более частые, ветер продолжит терять силу (скорость – не более 12 м/с). Атмосферное давление будет плавно повышаться до уровня 764 мм ртутного столба.