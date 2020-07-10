2020-07-10T09:30:46+03:00
Лето в городе

Погода на выходные в Калининграде: скачки давления, порывистый ветер и дожди

Окончание недели выдастся довольно ненастным
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Дождей будет много, а самые обильные осадки ожидаются в ночь на субботу.Дождей будет много, а самые обильные осадки ожидаются в ночь на субботу.Фото: Александр КАТЕРУША
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До конца недели наша область останется под влиянием атлантического циклона, и сильнее всего это будет ощущаться в ночь на субботу. По прогнозу портала rp5.ru, ожидается ливень, усиление западного ветра до 17 метров в секунду и падение атмосферного давления до 751 миллиметра ртутного столба.

В субботу ветер ослабнет – его порывы не превысят 15 м/с. При этом будем довольно прохладно – всего +18..+19 градусов. Вероятность выпадения осадков Гидрометцентр России оценивает в 76%. Метеочувствительным людям стоит обратить внимание на атмосферное давление – оно начнет резко расти и к вечеру субботы достигнет 763 мм.

В воскресенье температура воздуха останется на уровне +17..+19 градусов. Дожди прогнозируются более частые, ветер продолжит терять силу (скорость – не более 12 м/с). Атмосферное давление будет плавно повышаться до уровня 764 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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