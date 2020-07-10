Прибивают гвоздями: на придорожные деревья начали крепить светоотражающие полоски

Калининградские дорожники придумали новый способ снижения аварийности на трассах с придорожными аллеями. Раньше на стволы наносилась полоса белой краски, но дорожники, перед тем, как эту краску нанести, часто подтесывали кору деревьев топорами (фотографии результатов этой вредительской работы в редакцию не раз присылали читатели). Теперь внедряется более щадящий способ – деревья стали подпоясывать специальными световозвращающими лентами желтого цвета.

Как оказалось, управление дорожного хозяйства озаботилось проблемой деревьев не по своей воле, а с подачи ГИБДД.

- В январе-феврале была произведена пробная установка планок на автодороге Заозерье - Заречье - Добрино - Узловое – Заливное, - рассказывает министр развития инфраструктуры Елена Дятлова. - Этот опыт дал положительный результат: световозвращающие планки хорошо видны, что позволяет водителям лучше ориентироваться на дороге в темное время суток.

Пользуясь тем, что в регионе реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», министерство приняло решение заказать 11 тысяч планок на металлической основе со светоотражающими лентами.

Уже установлены планки на следующих дорогах: Зеленоградск - Приморск через Светлогорск; Люблино – Черепаново; Калининград – Зеленоградск и Холмогоровка – Коврово.

В планах установить планки на трассах Заозерье - Заречье - Добрино - Узловое – Заливное; Переславское – Круглово; Калининград – Балтийск; Калининград - Крылово через Правдинск; Гусев - Дубрава – Плавни; Гусев - Ольховатка - граница с Республикой Польша; Советск – Гусев; Калининград - Голубево – Полевое.

Так светоотражательный элемент выглядит перед монтажом.Фото: Иван МАРКОВ

Мнения в соцсетях по поводу светоотражателей разделились. Одних смутило, что желтые полосы «испортили таинственность и стиль наших дорог», а других тот факт, что они крепятся к деревьям при помощи гвоздей (на одну ленту уходит около десятка).

Особое возмущение вызвало появление светоотражателей на дубовой аллее у въезда в поселок Лесное. Дело в том, что эта аллея ранее была признана памятником природы регионального значения. Калининградец Владимир Романов посчитал, что забитые в стволы вековых дубов гвозди – грубое нарушение закон и написал заявления в региональное минприроды и в природоохранную прокуратуру. Параллельно он заметил, что вредят памятнику природы еще и рабочие, прокладывающие параллельно трассе участок велодорожки. По словам Романова, строители организовали в аллее стоянку грузовых машин и нарушили почвенный покров при производство земляных работ. Романов попросил провести проверку и привлечь к ответственности виновных.

Общественники предлагали и альтернативный выход из положения - установить перед въездом в каждую аллею по камере видеонаблюдения и по знаку с ограничением скорости. Однако вряд ли эту рекомендацию услышат в управлении дорожного хозяйства – ленты со светоотражателями уже закуплены.