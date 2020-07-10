В Калининградской области коронавирус выявили у руководителей трех детских лагерей

График открытия летних детских лагерей в Калининградской области не соблюден. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

«Дневные лагеря и стационарные лагеря открыты несвоевременно. Связано это с прохождением медицинских осмотров и обследований, с предоставлением медицинских книжек, этот вопрос, к сожалению, не отработан, до сих пор мы не можем сказать, что все сотрудники лагерей прошли соответствующий медицинский осмотр и получили допуск к работе в летних оздоровительных учреждениях», - сказала Бабура.

По ее словам, из числа обследованных было выявлено шесть инфицированных коронавирусом, поэтому три лагеря находятся «на отсроченном начале».

«Это лагеря «Огонек», «Спутник» и «Бригантина». Там, к сожалению, заболели не просто сотрудники, а руководители данных учреждений. Они при подготовке к работе лагерей были в тесном контакте с другими сотрудниками. Поэтому мы были вынуждены отстранить большое количество контактных сотрудников, чтобы организовать и провести противоэпидемиологические мероприятия», - сказала Елена Бабура.

Он обратила внимание всех ответственных, что загородные лагеря работают в закрытом режиме. «Все заехали туда, закрыли за собой дверь и таким образом работают 14 дней. Это сделано, чтобы минимизировать контакты тех людей, которые там находятся и не допустить заноса коронавирусной инфекции на территорию».

Бабура также предложила создать несколько комиссий, которые бы занялись контролем за работой детских лагерей,.

«Чтобы они выезжали и обеспечивали контроль за соблюдением требований, проводили контрольные проверки. Также необходимо обеспечить контроль медицинских работников в лагерях», - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.