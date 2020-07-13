Подробности трагедии на Балткосе: 34-летний москвич купался в море с друзьями и пропал

Очередная трагедия случилась на Балтийской косе в воскресенье. Утонул 34-летний москвич. Спасатели, правда, оговариваются: «Предположительно утонул». Парень отдыхал с двумя друзьями на побережье. Купались все трое, а он пропал, после чего на место вызвали полицию. Тело не нашли, поиски ведутся.

- Ребята приезжие, командировочные. Приехали отдыхать на косу. Известно, что он сам предупреждал приятелей о течениях. Говорил, мол, опасно, нельзя купаться поодиночке. Вот они и купались вместе. Хотя день выдался не для купания однозначно. И прохладно было, и волна сильная, - говорит Юрий Лойко старший госинспектор ГИМС, руководитель инспекторского отделения Балтийска. – Известно, что все трое парней вошли в воду. Никто не знает, что дальше случилось.

Спасатели Балтийска отмечают, что Балткоса стала весьма посещаемым местом. Прошли времена, когда туда ездили группы «дикарей» с гитарами и палатками.

- Такого наплыва как сейчас, там не было никогда. Лет 5 назад этот переломный момент случился. Сейчас в погожие выходные паром ходит туда-сюда, еще и на лодках частным образом возят отдыхающих. Очередь у парома из машин большая! – говорит Юрий Лойко.

И это проблема. Потому что народу едет много, а на косе ни одного спасательного поста нет и официально купаться там в принципе нельзя.

- Побережье Балтийского округа – это порядка 40 км песчаных пляжей. Муниципалитету самостоятельно не поднять проблему, - говорит Юрий Лойко. - Я давно предлагаю создавать областную сеть спасательных станций. Мы получим маневренность, материальное обеспечение плюс подготовка кадров. Ведь нужно понимать, что спасение на озерах и на море – это разные вещи. Я говорю об этом постоянно, поднимал вопрос на местном телевидении. Но никто не слышит.

Хорошо хоть в этом году власти обратили внимание на проблему со спасателями в районе самого Балтийска. Теперь там три спасательных поста – и у Елизаветы, и в районе Гвардейского бульвара. Пляж удлинили, теперь он растягивается на 2 километра.