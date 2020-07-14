Коронавирус в Калининграде, последние новости на 14 июля 2020 года

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 102 785 человек, из них выявлено 2 627 случаев заражения (1 809 человек выздоровели), умерли 43, остаются под медицинским наблюдением 283 человека, в том числе 17 в условиях обсерватора.

За прошлые cутки (12 июля) в Калининградской области выявили 12 случаев коронавирусной инфекции. Четыре человека не имеют симптомов – вирус обнаружили по результатам лабораторных обследований по контакту на работе (один человек), с заболевшими родственниками (два случая) и при оформлении на плановую госпитализацию в стационар (один). Восемь заболевших выявили при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами, в том числе у троих диагностирована пневмония.

Как сообщили в оперативном штабе, среди инфицированных - двое детей в возрасте 11 и 12 лет.