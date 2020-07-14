«Двухъярусный мост мешает развитию Калининграда? Полная чушь!»

Выпуск программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда был посвящен двухъярусному мосту, который оказался под угрозой сноса. За демонтаж накануне высказался вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов. Чиновник заявил, что мост, являющийся объектом культурного наследия, все-таки снесут, а на его месте построят два новых - железнодорожный и автомобильный с организацией развязок.

«Силуэт потеряем в любом случае»

В социальных сетях это заявление вызвало бурные обсуждения. Калининградцы в своем большинстве против сноса. Есть, однако и те, кто «за». Например, председатель правления Калининградского отделения Союза архитекторов России Петр Черненко.

- Связь двух берегов реки необходима. Новые мосты нужны. Та связь, которая существует сейчас, недостаточна для развития и жизни города. Мое профессиональное мнение – двухъярусный мост может быть снесен, – заявил Черненко, отметив, что большинство архитекторов-профессионалов выступают за сохранение моста, но есть и противники.

- По проекту полотно нового автомобильного моста имеет достаточно высокую отметку – около 8 метров. То есть мост будет гораздо выше существующего. То, о чем все говорят как основной ценности - это узнаваемый силуэт Двухъярусного моста. Как минимум, это один из характерных видов Калининграда. И если мы на приличном уровне по высоте визуально разрежем его линией еще одного автомобильного моста, то мы этот силуэт в любом случае потеряем. Если сохраним нынешний мост, то его силуэта мы тоже больше не увидим. Та ценность, из-за которой его стоит сохранить, просто исчезнет, – уверен Черненко.

Предложить компромиссный вариант архитектор не смог.

- Есть два решения, и они сильно друг другу противоречат, - сказал он.

Черненко обратил внимание, что предметом охраны объекта культурного наследия являются опоры моста, стоящие на дне, кирпичная будка на берегу и пролеты на берегу, за исключением башен и центральных пролетов.

«Там мог бы получиться отличный район»

Категорически против сноса высказалась социолог и представитель инициативной группы «Право на город» Анна Алимпиева:

- Этот мост – объект культурного наследия. Не вдаваясь в бюрократические закавыки насчет того, что именно является предметом охраны, мы смотрим в реестр памятников министерства культуры РФ, и там стоит мост! Да, в исторической среде. Но с исторической средой там все в порядке: река на месте, многие сооружения района Коссе сохранены, рядом здание вокзала, много объектов железнодорожной инфраструктуры. Там мог бы получиться отличный район. Историческая среда в наличии! Мы будем портить ее строительством новых мостов. Можно убрать железнодорожное движение с моста и оставить его стоять.

Анна Алимпиева.Фото: Александр КАТЕРУША

- Аргумент «Мост мешает развитию города» - это полная чушь. Уникальный красивый инфраструктурный объект и памятник истории, который привлекает горожан, туристов, который вдохновляет поэтов и художников, не может мешать городскому развитию. Ему мешают такие решения, которые убивают городскую среду и уничтожают лицо города, - сказала в эфире Анна Алимпиева.

Как раз накануне Анна запустила социологический онлайн-опрос про двухъярусный мост. 288 человек заполнили анкету и лишь 7 из них высказались за снос. Комментарии и пожелания были в духе: «Мост должен остаться, скорее уйти должны те, кто не понимает законов развития современного города».

Кстати, власти любят говорить, что Двухъярусный мост находится в аварийном состоянии, но почему-то забывают уточнить, что с 1965 года он капитально не ремонтировался. И если мост считают аварийным, то почему ежедневно круглосуточно по нему ездят машины и поезда и ходят пешеходы?

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Закон не допускает полного разрушения моста

В Службе госохраны памятников воздерживаются комментировать заявления о демонтаже двухъярусного моста. Но при этом в ведомстве отметили, что в проектно-сметной документации по реконструкции этого объекта предусмотрен раздел по обеспечению его сохранности как объекта культурного наследия.

- Если понимать под «демонтажем» полное или частичное разрушение моста, то законодательство не позволяет это сделать, - сказали в Службе.