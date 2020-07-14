«У него была одна цель – убить»: В Калининграде безоружная девушка-полицейский остановила психопата с ножом

Эта шокирующая история произошла в пятницу, 10 июля, под Калининградом. Неподалеку от микрорайона Прибрежный столкнулись два микроавтобуса: «Хендэ» буквально протаранил «Мерседес», после чего тот вылетел на обочину и упал на бок. Но это было еще не все. Водитель корейского микрика подбежал ко второму автомобилю, разбил лобовое стекло и начал наносить удары ножом сидевшему за рулем мужчине.

- Нападающий был бешенстве. Никто не смог его остановить. Все смотрели, как режет заживо! - делились подробностями в соцсетях очевидцы.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешалась сотрудница полиции, которая проезжала мимо. Табельного оружия у девушки с собой не было, зато нашелся электрошокер. Она усмирила нападавшего и вызвала подмогу. Раненого водителя второго микроавтобуса увезла «скорая» - его жизни ничто не угрожает.

«Аварию увидела в зеркале заднего вида»

Нам удалось разыскать и встретиться с девушкой-полицейским, остановившей разъяренного мужчину с ножом. С недавнего времени 21-летняя младший лейтенант полиции Таисия Шипулина служит в участковом пункте №2 поселка Прибрежный - пятничные события стали для нее боевым крещением.

- В тот день я ехала со своего участкового пункта по Мамоновскому шоссе в сторону Калининграда, - вспоминает Таисия. - Уже проехала заправку «Балтнефть» и услышала звук удара сзади. Я посмотрела в боковое зеркало и увидела, что два автомобиля летят в кювет. Они ехали как раз за мной, еще бы чуть-чуть, и меня тоже зацепили бы. Микроавтобус лежал на боку, а подрезавшее авто застряло в кустах. Автомобилей сзади больше не было, и я сдала назад. Подумала, что нужна помощь, но когда я подошла, виновника ДТП уже не было за рулем. Он стоял у микроавтобуса и пытался выбить ему лобовое стекло. К нему подбежал кто-то из очевидцев и спросил: «Там водитель жив?». Тот ответил: «Да, все хорошо».

Буквально за считанные секунды на обочине скопилось несколько автомобилей, и происшествие начало обрастать зеваками. Кто-то достал телефон, чтоб пофотографировать.

- Прошло еще несколько секунд, и водителю удалось разбить стекло. Тут у него в руках появился нож и он моментально нанес второму водителю удар в грудь, - Таисия показала, как именно наносился удар – сверху вниз. – Они стояли прямо напротив меня, но как глубоко зашел нож, я сказать не могу. Было много крови. Когда этот мужчина замахнулся ножом еще раз, потерпевший сделал шаг назад и получил удар по руке.

- Большой был нож?

- Я не в том была состоянии, чтобы запомнить, но эксперт мне сказал, что он являлся холодным оружием.

После удара второй микроавтобус слетел с дороги и упал на бок.Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Увидев нож, Таисия повернулась к зевакам и попросила у них помощи, так как оружия у нее с собой не было.

- Я еще не успела пройти первоначальную подготовку, и у меня не было ни наручников, ни пистолета, ни дубинки, - объясняет девушка. – Но тут я вспомнила, что у меня в бардачке лежит пистолет-шокер, который я купила еще до поступления на службу. Вот только у меня не было картриджа, то есть шокер был не заряжен.

Принял шокер за пистолет

На крики зевак мужчина с ножом внимания не обращал, но на голос Таисии среагировал.

- Он обернулся, увидел, что я в форме, и что целюсь в него. Издалека он принял мой шокер за настоящий пистолет и испугался. В общем, мне повезло. Если бы он пошел на меня с ножом, пришлось бы как-то по-другому его останавливать. Но цель была достигнута, потерпевшему он больше ударов не наносил и переключился на меня, - продолжает Таисия.

Дальше все было как в фильме. Мужчина резко успокоился, поднял руки, но нож бросать не стал. По требованию Таисии он отошел от своей истекавшей кровью жертвы на безопасное расстояние, и очевидцы получили возможность оказать первую помощь.

- Я потребовала положить нож на землю, и он послушался. Я пнула этот нож ногой, чтобы свои отпечатки не оставлять, и позвонила в дежурную часть, - закончила рассказ Таисия.

Тот самый электрошокер.Фото: Иван МАРКОВ

- А как бы вы отбивались, если бы этот мужчина бросился на вас?

- У меня черный пояс по карате. Мне кажется, я смогла бы его как-нибудь остановить, - улыбается героиня. - Я долго занималась, с 5 до 17 лет, по-моему. Черный пояс получила в 16 лет. У меня и книжка спортивного судьи есть.

«Обычно я что-то печатаю»

Все события уместились ровно в 11 минут. В 15:50 Таисия выехала со своего участкового пункта (в ее телефоне осталось время звонка напарнику), а в 16:01 мужчина с ножом уже был обезоружен.

Позже выяснилось, что нападавшего всего неделю назад выписали из психиатрической больницы.

- У него была мания – убить этого человека, - говорит Таисия. – Они были знакомы до происшествия, там какой-то давний конфликт. Когда мужчина уже бросил нож, я подошла и спросила: «Ты что, убил бы его? Не жалеешь, что такую толпу тут собрал?». Он мне ответил: «Я сожалею только о том, что мне помешали».

Откуда у человека, выпущенного из лечебницы, автомобильные права, пока не известно. К тому же, задержанный вряд ли догадывается, что у остановившей его девушки-полицейского ранее не было опыта подобного столкновения с преступниками.

- Я обычно занимаюсь тем, что хожу и опрашиваю людей, что-то печатаю. Сижу и хожу, хожу и сижу, - смеется Таисия. – А такое у меня было в первый раз.

- А вы слышали, что в соцсетях все буквально требуют вас наградить?

- Мне эти награды незачем, мне главное – чтобы у человека спасена жизнь, - уже серьезно говорит Таисия. - Было бы еще здорово, если бы мне кто-нибудь тогда помогал.