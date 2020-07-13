Погода на неделю в Калининграде: наконец-то +25, но снова дожди

На этой неделе лето перейдет свой экватор, и по такому случаю в Калининград вернется настоящее тепло. Подождать надо всего несколько дней. По прогнозам Гидрометцентра России, в понедельник и вторник температура воздуха останется на уровне +18..+20, после чего пойдет в рост.

Самыми теплыми должны стать среда- четверг. В один из этих дней воздух прогреется до +25 градусов - последний раз такая температура была в нашем городе 5 июля. К сожалению, затем снова начнется похолодание, но оно не должно стать слишком резким и сильным. Пятницу и выходные мы проведем при температуре +22..+23 градуса.

Много солнца, несмотря на возвращение тепла, синоптики не обещают - туч на небе все равно будет много. В понедельник ожидается ливень, после чего осадки станут более слабыми и более редкими. Атмосферное давление в течение рабочей недели продержится близко к норме и только на выходных немного подрастет. Скорость ветра не превысит 10-11 метров в секунду.