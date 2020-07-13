Вторая волна, самоизоляция и рост смертности: о чем рассказал журналистам глава областного минздрава

В понедельник, 13 июля, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко в очередной раз собрал журналистов во дворе своего министерства, чтобы сообщить последние подробности о распространении коронавирусной инфекции в регионе. На этот раз тон главы ведомства был успокоительным, хотя тревожные новости у него тоже нашлись.

Об открытии ресторанов

Первым делом Кравченко сообщил, что прогнозировать сценарий распространения коронавируса довольно сложно, хотя, несмотря на наращивание объемов тестирования населения, число заболевших постепенно снижается.

- У нас тестируется полторы тысячи человек в день. За эти месяцы мы обследовали каждого десятого жителя области. При том же сохраненном объеме тестирования сегодня у нас выявляется в среднем от 10 до 18 или 20 случаев в день. Это значит, что ситуация в нашем регионе выглядит очень и очень неплохо, - рассказал министр.

Обрадованные журналисты тут же поинтересовались, когда жителям и туристам ждать открытия кафе и ресторанов.

- Это не наши полномочия, а управления Роспотребнадзора, - ответил Кравченко. – Они мониторят показатели, которые прописаны в методических рекомендациях. Когда мы перейдем третий этап, тогда будет решен вопрос об открытии массовых мероприятий и ресторанов. Мы с содроганием этого момента ждем, потому что после этого есть некая вероятность, что число заболевших вырастет.

«Привозной» коронавирус и приятная статистика

Кравченко отметил, что, несмотря на послабления антикоронавирусного режима, ситуация держится на «примерно стабильном уровне», в Калининградская область находится в хвосте списка регионов, страдающих от новых заражений.

- У нас ограничительные мероприятия очень достойно прошли, а ответственность и самосознание жителей у нас очень высокие. Действительно, люди соблюдали все, что их просили соблюдать, и это дало свои результаты, - пояснил министр.

Журналисты, немного усомнившись в словах министра, попросили объяснить, откуда взялись скачки статистики по заболевшим. Так, 24 июня, во время проведения парада, в регионе было выявлено всего 8 человек с коронавирусом, а уже на следующий день 17.

- В этот раз скачков статистики как раз нет. У нас наоборот очень стабильная пологая кривая с того момента, как мы вышли на плато. У нас нет такого, чтобы в один день было 50 человек, а в другой - 10. Это связано с равномерностью и охватом тестирования, а также с эпидемиологической ситуацией, - объяснил глава минздрава.

Что касается «привозного» коронавируса, то о его влиянии на ситуацию в регионе Кравченко затруднился сказать что-то определенное. Только предположил, что доля таких случаев «точно меньше 20%».

Будет ли вакцина?

На брифинге Александр Кравченко сообщил последние новости о самочувствии госпитализированных с ковидом.

- Сегодня чуть меньше половины больных – это пациенты с пневмонией, которые реально серьезно болеют. Тяжелых среди них на сегодня четыре человека. А если говорить о бессимптомных формах, то они составляют чуть меньше 20%. Возрастная же структура не меняется, - рассказал министр.

Журналисты попросили главу минздрава рассказать, что ему известно о сроках изготовления вакцины от коронавируса. Министр ответил, что уже этой осенью можно рассчитывать на появление вакцины, поскольку именно для этой инфекции она будет выработана в минимально возможные сроки:

- Мы все, скрестив пальцы, ждем, когда полностью закончатся клинические испытания, будет доказана эффективность какой-нибудь из вакцин и начато промышленное производство. Объективно все сегодня понимают, что проблему коронавируса можно будет назвать взятой под контроль только после того, когда появится эффективная вакцина, и мы этой вакциной охватим какой-то процент населения.

О работе больниц

Слухи о закрытии на обсервацию областной клинической больницы министр опроверг.

- Областная больница закрыта на плановый прием. Это связано с тем, что у одного из медработников выявлена коронавирусная инфекция. У этого доктора достаточно большое количество контактов с медработниками по роду профессиональной деятельности. Мы просто перестраховываемся и приостановили на несколько дней плановую госпитализацию и разграничили потоки. Сейчас разберемся, и к концу недели, я думаю, вопрос будет решен, - заверил Кравченко.

А вот о возвращении калининградских больниц в режим нормальной работы говорить пока рано. По словам министра, стационары, которые сейчас запускаются, работают «в режиме инфекционных стационаров» с тестированием пациентов перед плановой госпитализацией.

Рост смертности и вторая волна эпидемии

За несколько месяцев пандемии в соцсетях можно было увидеть сообщения о смерти родственников и знакомых калининградцев, не попавших на госпитализацию из-за ограничений, связанных с карантином. На брифинге у министра поинтересовались, выросла ли смертность за рамками коронавируса.

- Мы ждем официальную статистику за июнь, - ответил Кравченко. - Пока она опубликована за май. Если смотреть в абсолютных цифрах, то у нас совершенно небольшой прирост смертности есть. По причинам сейчас детально не скажу. Но с учетом миграционного прироста картина почти без изменений. Посмотрим, что будет с июнем.

Не могли журналисты не спросить и про новую, осеннюю волну эпидемии, которой врачи уже не раз пугали обывателей.

- Если вторая волна случится, то она будет связана вообще с осенним эпидподъемом. Но мы ждем, что будет с вакциной и с нашим поведением. Но у большинства жителей уже сформировалась культура самозащиты. Хочется надеяться, что режим самоизоляции не вернется, - заключил Кравченко.