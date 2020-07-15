Коронавирус в Калининграде, последние новости на 15 июля 2020 года

По состоянию на утро 15 июля в Калининградской области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 103 806 человек. Выявлено 2 636 случаев заражения (1 821 человек выздоровели), умерли 44, остаются под медицинским наблюдением 267 человек, в том числе 17 в условиях обсерватора.

С начала пандемии наибольшее количество случаев выявлено в Калининграде (1616), Гурьевском городском округе (200) и Светловском городском округе (103).