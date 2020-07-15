2020-07-15T09:37:35+03:00
Общество

Самый дорогой в мире укол Милане Семеньковой сделают на этой неделе

Взимать 30-миллионный налог с лекарства все-таки не будут
Надежда РЖЕВСКАЯ
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«Комсомолка» желает Милане скорейшего выздоровления!«Комсомолка» желает Милане скорейшего выздоровления!Фото: из семейного архива
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Уже несколько недель маленькая калининградка Милана Семенькова, страдающая спинально-мышечной атрофией, с родителями находится в НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева в Москве. Семью в соцсетях ежедневно засыпают одним вопросом: «Когда укол?».

На днях об очередных трудностях с получением спасительного лечения написала в Инстаграме мама Миланы Семеньковой.

- Сегодня решаем вопрос о поставке лекарства, - сообщила Виктория Кашуба. - На препарат наложили НДС 30 млн рублей. Решаем проблему.

Калининград от этой вести вздрогнул. Собрать всем миром огромную сумму - 162 миллиона рублей для спасения ребенка, и этого мало? Пользователи соцсетей спрашивали то ли родителей девочки, то ли чиновников, то ли самих себя: «Почему таких ситуаций не возникало, когда тот же препарат ввозили в Россию для лечения других детей со спинально-мышечной атрофией?», «Куда смотрят чиновники: мало того, что родителям приходится искать деньги на лечение, так еще вот такие подножки ставят».

«Комсомолка» еще раз уточнила у родителей Миланы о причинах появления внушительного по объему налога. Но Виктория Кашуба воздержалась от подробных комментариев, сообщив лишь, что «проблему решили».

- С начислением налога на НДС поставщик урегулировал ситуацию, - подтвердили сегодня «Комсомолке» в благотворительном фонде «География добра», который помогал семье Семеньковых в сборе денег для лечения Миланы. – Федеральная налоговая служба приняла положительное решение по ходатайству.

Эту же информацию подтвердили и в региональном правительстве, добавив, что на этой неделе Милане введут препарат «Золгенсма».

Напомним, что в июне Милана Семенькова в Калининградской детской областной больнице получила лечение другим препаратом - «Спинраза», который впервые в этом году для лечения детей со СМА закуплен на средства регионального бюджета. Вся Калининградская область на протяжении почти полугода участвовала в сборе 162 миллионов рублей для покупки другого препарата – «Золгенсма». Этот препарат не зарегистрирован в России, государство не может его оплатить. В условиях пандемии принято решение – доставлять лекарство из-за рубежа в Россию и вводить его на базе федеральных медицинских центров.

Милана Семенькова – не первый ребенок в России, кто получает колоссальную помощь общества в сборе средств на «Золгенсма». Милане помогли звезды кино, театра, шоу-бизнеса, спортсмены. Так, режиссер Кирилл Серебренников вместе с актрисой Ренатой Литвиновой провели благотворительный дистанционный вечер, и вырученные средства перечислили на счет Миланы Семеньковой. Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов средства от продажи своих бойцовских перчаток также передал Милане. Первый миллион рублей на счет крохи из Калининграда поступил от Инны Жирковой, супруги российского футболиста.

Тернистой оказалась дорога к «Золгенсма».

Милана, живи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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