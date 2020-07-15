Почему сериал «Андреевский флаг» оскорбил калининградцев

«Первый канал» начал показ нового сериала, снятого в Калининградской области. Называется кино «Андреевский флаг». Как считают авторы, это «семейная сага о военной династии». Крутят ее, начиная с вечера 13 июля, сразу по две серии. Так что материала, чтобы составить мнение, уже достаточно. И калининградцы уже начали давать отзывы. Но они в основном такие, что сериал впору досрочно снимать с эфира.

Поскольку фильм прежде всего о военных моряках, ожидаемо встрепенулись те, кто имел (имеет) отношение к ВМФ. Странное дело, режиссер саги уверяет, что все флотские сцены якобы сверялись с профессионалами. Может, не с теми сверялись? Потому что балтийские военморы рубят сплеча: ляп на ляпе. Или так: это какой-то… нет, не позор. Лубок.

Вообще, конечно, соответствие пресловутой матчасти – вторично. «Андреевский флаг» – все же не документальная лента о Балтийском флоте, а вроде как художественная картина, где главные критерии немного другие. Тем не менее даже сугубо штатских и сухопутных зрителей многие эпизоды удивляют. Чего стоят одни выламывания некоей прости господи в форме перед старшими офицерами. Невольно хочется сказать создателям: если самим не стыдно, хотя бы флот не позорьте. Ведь весь этот творческий срам на тему «современных будней ВМФ» никаким Андреевским флагом не прикроешь.

А вообще там словно специально собрано все худшее, чем славятся «лучшие образцы» российских сериалов. Пафос, фальшь, картонные герои, «красивые» диалоги, высосанный из пальца сюжет, несмешные шутки. И ведь если бы там были лишь никому не известные актеры! Нет, там есть Анатолий Васильев и Елена Проклова, Борис Щербаков и Анатолий Котенёв. Смотришь на того же Котенёва и с грустью вспоминаешь, как он же 35 лет назад сыграл в «Секретном фарватере» (который, к слову, тоже снимался в том числе у нас).

Вот уже двадцать лет как производство сериалов в нашей стране поставлено на поток. Но количество никак не желает переходить в качество. Достойных (или «годных», как сейчас принято писать в соцсетях) сериалов – по пальцам перечесть. А сколько конкретно у нас за те же двадцать лет сняли! И что из этого можно вспомнить без чувства неловкости?

Посмотрел, сколько «Андреевский флаг» получил в качестве регионального рибейта. По итогам 2019 года этот проект – оказывается, лидер по компенсации средств, потраченных на съемки. Из областной казны на него выделили аж 19,5 миллиона рублей. Очевидно, за особые успехи в создании позитивного образа Калининградской области и продвижении ее на ниве туризма.

Среди фильмов, получавших у нас рибейты, есть и другие «шедевры». Не пора ли ввести какую-то ответственность за качество конечного продукта для тех, кто так легко и красиво раздает народные деньги? Может, тогда они будут требовательнее? Скажем, не принимать решений, пока не увидят сценарий. Ведь уровень того же «Андреевского флага» понятен уже на стадии чтения диалогов.

Да, а край наш янтарный, на фоне которого развиваются события очередного сериала, как всегда, прекрасен. Но если невкусную конфету завернуть в красивую обертку, начинка не станет вкуснее. Хотя, конечно, на вкус и цвет…