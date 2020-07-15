Пляжный отдых-2020: в Янтарном очередь на лежаки с 8 утра, в Балтийске - бесплатная парковка

От 300 до 1500 рублей

Лежак на двух пляжах под «Голубым флагом» в Янтарном стоит от 300 рублей, 850 придется заплатить за «балтийскую корзину» и 1500 стоит большая вип-кровать с балдахином на день. По словам главы администрации Янтарного Алексея Заливатского, эти цены не меняются уже четыре года. Из плюсов – в стоимость лежака входит полотенце и даже матрасик – многие жаловались, что твердо. Заплатить можно и картой, и наличкой.

Если день солнечный и выходной, то в 8:45 уже могут быть проблемы с лежаками 00:00 00:00

- Если это суббота, на улице солнечно, то уже в 8:45 все занято, - говорит Заливатский. - От онлайн-бронирования лежаков мы решили отказаться. Раньше люди выкупали половину, другие приходили пораньше, занимали и отказывались уходить. Мы теперь решили, что кто первый пришел – того и лежак.

Кроме того, в Янтарном у пляжей открыли дополнительные туалеты и вдвое увеличили размер платной парковки. Стоит место 50 рублей за час, но не более 350 в день. Для нарушителей парковки работают эвакуаторы. Из-за ремонтов улиц в Янтарном ехать к платной парковке и пляжу сейчас лучше со стороны Синявино.

Еду принесут еду к шезлонгу

В этом году шатры и корзины появились также на Западном пляже Зеленоградска. Цены там ниже, чем в Янтарном: двухместный шезлонг с зонтом стоит 500 рублей, «балтийская корзина» обойдется в 600 рублей, шатер стоит тысячу. Правда, все это без полотенец. А вот скидок на парковку нет – даже если оставляете машину на целый день, заплатить придется по 50 рублей за каждый час. Все услуги можно оплатить картой, утверждает управляющий Западным пляжем Игорь Дюдин.

- У нас официант ходит по пляжу с кассовыми аппаратами, сам приносит гостям заказ. Это дополнительный сервис, услуга бесплатная, - говорит управляющий.

Кроме того, на пляже поставили души с горячей водой, а на променаде работает комплекс с бассейном, хаммамом и саунами. Вход для взрослых стоит 1500 рублей, детей с собой можно взять бесплатно. Приятно, что на новом пляже отдыхающие еще ничего не сломали и с начала сезона не было несчастных случаев.

Дешевая парковка и самое опасное море

С учетом удаленности Балтийска, на местном пляже решили немного подемпинговать – если берете там большой лежак (шатер) на полдня – можете заплатить 400 рублей. Два лежака с зонтом стоят, как везде – 300. На улице Чехова у пляжа работает бесплатная парковка, там же есть биотуалет. Глава администрации Балтийского административного округа Сергей Мельников говорит, что такой очереди, как в Янтарном, на лежаки нет.

- Ничего не надо ничего резервировать, все в наличии. В следующем году пойдем на Гвардейский бульвар, там тоже организуем пляж. С «Балтберегозащитой» посмотрим, как восстановить авандюну, и будет место для пляжных видов спорта, - рассказал Мельников.

Еще одно место для нового пляжа запланировано у памятника Елизавете. Также в следующем году появится спасательный пост на Балтийской косе - в ГО и ЧС запланированы на это расходы.

- Балтийские пляжи (на косе – Ред.) активно используют с четверга по воскресенье. Нам это доставляет определенные проблемы – деревья рубят, туалетная бумага появляется в огромном количестве. Ищем инвестора для создания инфраструктуры с местами, которые будут содержаться платно. А остальные места будем закрывать, - говорит Мельников.

Также в администрации ищут инвестора для кафе, которое можно поставить на авандюне, чтобы балтийцы не приходили отдыхать «со своими кастрюлями».

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