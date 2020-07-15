2020-07-15T18:25:00+03:00
Происшествия

Уголовное дело о зверском избиении парня в Советске передано из полиции в Следственный комитет

До суда шестеро подозреваемых будут находиться под домашним арестом, расследование контролирует глава регионального СУ СКР
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Расследованием резонансного преступления будет заниматься Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области.Расследованием резонансного преступления будет заниматься Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Следственное управление СКР по Калининградской области приняло к производству уголовное дело о зверском избиении 19-летнего жителя Советска. Изначально оно было возбуждено полицией 7 июля, на второй день после инцидента, получившего широкий общественный резонанс. Однако мать избитого парня обратилась с ходатайством об изъятии дела из ведения органов внутренних дел и передаче его в Следственный комитет.

- Учитывая необходимость детального установления обстоятельств совершенного преступления и всех лиц, причастных к его совершению, руководством межрайонного следственного отдела перед надзирающим прокурором был инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в следственные органы регионального управления СКР, - рассказала официальный представитель ведомства Наталья Гацко. - По результатам рассмотрения запроса, прокурором уголовное дело передано в Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области.

Как уже сообщалось, в ночь на 5 июля возле одного из советских кафе группа молодых мужчин напала на парня, заступившегося за девушку, которую оскорбил один из пьяных гуляк. Единственного, судя по всему, мужчину из присутствовавших подонки охаживали кулаками и ногами по голове и телу. В итоге парень оказался в больнице, где у пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения. По последней информации, пострадавший вышел из комы.

В уголовном деле пока фигурирует статья УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное группой лиц». Срок за это предусматривается серьезный – вплоть до 12 лет. Среди подозреваемых на данный момент - шестеро жителей Советска в возрасте от 18 до 27 лет. Никто из них ранее судим не был.

- В отношении четверых по ходатайству следствия судом уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - добавила Наталья Гацко. - Сегодня, 15 июля, Советским городским судом будет решаться вопрос об аресте в отношении еще двоих.

Речь идет, опять-таки, о домашнем аресте.

Расследованием будет заниматься специально созданная группа, оперативное сопровождение возложено на сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Советский». Ход расследования взял на личный контроль руководитель СУ

СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На автобусных остановках в Калининграде появились электронные табло
Двое калининградцев украли надувную лодку у спасателей в Янтарном
На пляже в Зеленоградске установят общественные туалеты с душевыми и горячей водой
Новый аквапарк в Янтарном до сих пор не прошел проверку Ростехнадзора
Детей из пришкольных лагерей Калининграда пригласили в Музей спорта
В Калининградской области отменили режим самоизоляции для иностранных туристов
Старинная вагонетка, которую нашли на пляже в Донском, стала экспонатом Музея янтаря
В Калининградскую область поступили 10 новых реанимобилей
Из-за строительных работ в Калининградской области участились случаи обрывы кабеля связи
Калининградская автолюбительница во второй раз заплатит за сбитого насмерть ребенка
Калининградец до смерти избил своего соседа по дому
В колодце у частного дома в Пионерском нашли труп женщины
На новом променаде в Светлогорске появились лежаки
В Виштынецком парке откроют мемориал в честь разведгруппы «Максим»–«Джек»
Роботы-трансформеры и выставка картин: В Гвардейске открыли арт-пространство
Новые случаи коронавируса выявили в трех районах Калининградской области
В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда 15 июля не будет света и воды
В калининградском автобусе пострадал полуторагодовалый мальчик
В Калининградской области коронавирусом заразились еще двое несовершеннолетних
Скончался второй пострадавший в ДТП с погрузчиком на Приморском кольце
Первым рейсом привезут чиновника: В Калининград начинают летать самолеты из Казани
Калининградка украла у хозяина квартиры, где снимала комнату, более 100 тысяч рублей
Историк моды Александр Васильев показал пианино из Кёнигсберга в своей квартире в Зеленоградске
Калининградец сдал в металлолом чужой КамАЗ
Под Балтийском на берегу моря обнаружили мертвого тюленя