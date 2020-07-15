Уголовное дело о зверском избиении парня в Советске передано из полиции в Следственный комитет

Следственное управление СКР по Калининградской области приняло к производству уголовное дело о зверском избиении 19-летнего жителя Советска. Изначально оно было возбуждено полицией 7 июля, на второй день после инцидента, получившего широкий общественный резонанс. Однако мать избитого парня обратилась с ходатайством об изъятии дела из ведения органов внутренних дел и передаче его в Следственный комитет.

- Учитывая необходимость детального установления обстоятельств совершенного преступления и всех лиц, причастных к его совершению, руководством межрайонного следственного отдела перед надзирающим прокурором был инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в следственные органы регионального управления СКР, - рассказала официальный представитель ведомства Наталья Гацко. - По результатам рассмотрения запроса, прокурором уголовное дело передано в Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области.

Как уже сообщалось, в ночь на 5 июля возле одного из советских кафе группа молодых мужчин напала на парня, заступившегося за девушку, которую оскорбил один из пьяных гуляк. Единственного, судя по всему, мужчину из присутствовавших подонки охаживали кулаками и ногами по голове и телу. В итоге парень оказался в больнице, где у пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения. По последней информации, пострадавший вышел из комы.

В уголовном деле пока фигурирует статья УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное группой лиц». Срок за это предусматривается серьезный – вплоть до 12 лет. Среди подозреваемых на данный момент - шестеро жителей Советска в возрасте от 18 до 27 лет. Никто из них ранее судим не был.

- В отношении четверых по ходатайству следствия судом уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - добавила Наталья Гацко. - Сегодня, 15 июля, Советским городским судом будет решаться вопрос об аресте в отношении еще двоих.

Речь идет, опять-таки, о домашнем аресте.

Расследованием будет заниматься специально созданная группа, оперативное сопровождение возложено на сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Советский». Ход расследования взял на личный контроль руководитель СУ

СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров.