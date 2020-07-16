В Калининградской области открылся крупнейший молочный комплекс

В четверг Калининградскую область посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он осмотрел селекционно-генетический центр «Интерген Рус» и принял участие в торжественной церемонии открытия крупнейшего молочного комплекса "Каштановка".

Как пояснили в пресс-службе регионального минсельхоза, «Интерген Рус» специализируется на улучшении качественных характеристик генетического материала крпного рогатого скота для молочного скотоводства. В настоящее время здесь содержатся 12 быков-производителей голштинской породы, в 2020 году планируется расширить поголовье еще на 30 быков.

- В текущем году компания «Интерген Рус» осуществила поставки генетического материала для производства до 5 тысяч голов крупного рогатого скота в Калининградской области и до 2 тысяч голов за пределами региона. В настоящее время планируется направить материал для производства еще до 5 тысяч голов в различных субъектах страны, - отметили в пресс-службе.

Во время осмотра молочного комплекса "Каштановка" Дмитрий Патрушев отметил, что этот объект уже в ближайшее время окажет существенное позитивное влияние на развитие животноводства Калининградской области. Комплекс рассчитан на 3900 голов. При выходе на проектную мощность предприятие сможет обеспечивать производство молока на уровне 25 тысяч тонн ежегодно. Кстати, в "Каштановке" установлен доильный зал типа «карусель» на 110 голов, который является самым крупным в регионе и Европе.

- На повышение продуктивности в молочном животноводстве только из федерального бюджета в 2019 году было направлено около 8 млрд рублей. В текущем году эта цифра увеличена в полтора раза, - сказал Дмитрий Патрушев.

- Для нас очень важным является молочное животноводство. Для региона это традиционная отрасль, которая, к сожалению, была практически потеряна в девяностые годы, но начала возрождаться, и сейчас мы делаем большой шаг, - заявил губернатор Антон Алиханов. - Мы обсуждали перспективы развития отрасли в регионе, и очень надеемся, что и Россельхозбанк будет поддерживать проекты молочного животноводства в нашей области.