Коронавирус в Калининграде, последние новости на 13 июля 2020 года: 12 новых случаев
За минувшие сутки в Калининградской области выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в общей сложности 1809 человек, но новых выписанных пациентов за сутки не было.
За минувшую неделю в регионе суммарно выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Это на один случай меньше, чем диагностировали неделей ранее (29 июля - 5 июня).
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, с начала пандемии выявили 2 627 случаев заражения, умерли 43.
ИСТОЧНИК KP.RU
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