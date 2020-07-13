2020-07-13T10:55:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 13 июля 2020 года: 12 новых случаев

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 13 июля
Николай Литвинов
Поделиться:
За минувшую неделю суммарно выявили еще 94 новых заразившихся.За минувшую неделю суммарно выявили еще 94 новых заразившихся.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в общей сложности 1809 человек, но новых выписанных пациентов за сутки не было.

За минувшую неделю в регионе суммарно выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Это на один случай меньше, чем диагностировали неделей ранее (29 июля - 5 июня).

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, с начала пандемии выявили 2 627 случаев заражения, умерли 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Калининграде 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Калининграде бухгалтер перевела мошенникам 460 тысяч рублей
«Калининградские поляки» выбирали президента Польши
На берегу моря обнаружили мертвую калининградку в купальнике
Министр: В Калининградской области внимание туристов привлекают руины
Стало известно, когда в Калининградской области могут ввести туристический сбор
Министр туризма: Калининградский загар держится два года
На трассе Калининград-Балтийск спасли человека, пострадавшего в ДТП
Калининградская областная научная библиотека объявила об открытии читального зала
На Балтийской косе сгорел автомобиль без номеров
Калининградский велосипедист пытался нелегально пересечь границу с Польшей
Организатор КаZантипа похвалил холодную воду Балтики и «вонючий водопровод» Янтарного
На выезде из аэропорта «Храброво» такси с пассажирами разрезало отбойником
В Калининграде у недавно отремонтированного памятника архитектуры посыпалась лепнина
В Калининграде объявлен в розыск водитель «Линкольна», по вине которого в ДТП пострадал человек
В Калининграде коронавирусом заболел годовалый ребенок приехавших на отдых туристов
В Калининграде от коронавируса умер 70-летний мужчина
В Калининградской области за сутки выявлено 10 случаев коронавирусной инфекции
«Все смотрели, как режет заживо» Под Калининградом произошла автомобильная погоня с последующим нападением одного водителя на другого
В Калининграде разыскивают мужчину, платившего в магазине чужой банковской картой
Калининградцев приглашают на бесплатные тренировки по теннису
МЧС разрешило купаться в бассейне с минеральной водой в Славске
В Калининграде у медработника выявили коронавирус
В Калининградской области организуют несколько слипов для рыбаков
В Калининграде осудили директора турфирмы за мошенничество на 3 млн рублей