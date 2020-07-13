Коронавирус в Калининграде, последние новости на 13 июля 2020 года: 12 новых случаев

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в общей сложности 1809 человек, но новых выписанных пациентов за сутки не было.

За минувшую неделю в регионе суммарно выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Это на один случай меньше, чем диагностировали неделей ранее (29 июля - 5 июня).

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, с начала пандемии выявили 2 627 случаев заражения, умерли 43.