Коронавирус в Калининграде, последние новости на 16 июля 2020 года: 14 новых случаев заражения, 40 выздоровели

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 14 новых случаев зажаражения коронавирусом, при этом сразу 40 человек выздоровели.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на утро 16 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 104 851 человек, умерли 44, остаются под медицинским наблюдением 256 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.

.Фото: Яндекс

Вчера стало известно о том, что в нашей области отменяется двухнедельный режим самоизоляции для иностранных граждан отменяется. Теперь гостям не нужно сидеть на самоизоляции. При этом всех приезжающих регион, в том числе и иностранных граждан, обяжут сдать тесть на COVID-19.