Подумали, что началось землетрясение:В Советске на жилой дом рухнула стена бывшего театра королевы Луизы

Весь двор засыпало обломками

Одно из красивейших зданий Советска на улице Победы, 6 – бывший театр королевы Луизы - сегодня заброшено. Когда-то тут располагался колледж культуры и искусства, но сейчас памятник архитектуры находится в аварийном состоянии. И это не просто слова из документа. 1 июля часть стены исторического здания обрушилась на примыкающий к нему жилой дом № 8.

- Я услышала грохот и подумала, что это землетрясение. Выбежала на улицу – вроде нет ничего. А прохожие сказали, что это с другой стороны дома часть стены упала. Страшно, – рассказывает продавщица из магазина канцтоваров, который находится на первом этаже в пострадавшем доме.

Каково же было жильцам последнего этажа, которым тяжелыми немецкими кирпичами пробило крышу и засыпало обломками стены весь двор.

Жительницу дома № 8 Альбину от несчастья отделяли какие-то секунды. Сейчас она понимает, насколько ей повезло. А жизнь девушке спасла… обычная забывчивость.

- Эти кирпичи должны были упасть на меня! – говорит Альбина. – Я пошла выносить мусор, спустилась на два этажа вниз и поняла, что забыла телефон. Поднялась домой, в этот момент как раз стена и упала. Грохот стоял такой, что мы не сразу сообразили, что же случилось. Спустились вниз, а там пыль столбом стоит и весь задний двор кирпичами завален.

...В пустых оконных проемах видны обвалившиеся плиты межэтажных перекрытий.Фото: Александр КАТЕРУША

Поврежденную крышу над квартирой наспех залатали. Но беспокойство жильцов меньше, понятное дело, не стало.

- Если срочно не предпринять меры, то обрушения могут повториться. Дождь, ветер и все! Снова стена повалится. Мы, конечно, опасаемся этого. До этого с фасада сдуло железные листы, которые летали тут перед нашими окнами. Хорошо еще в плохую погоду никого не было на улице и обошлось без пострадавших! – говорит Альбина.

Местные жители уверены – соседствовать с таким старым домом можно, но только если его восстановят или же будут хоть как-то контролировать нынешнее состояние и брать ответственность.

Несчастный театр

Кстати, это не первое ЧП, которое происходит с бывшим театром королевы Луизы. Год назад в здании случился серьезный пожар – его площадь тогда составила 600 квадратных метров. По словам замглавы администрации Советска по городской инфраструктуре и ЖКХ Александра Бурых, историческое здание в свое время передали в муниципальную собственность. После пожара 2019 года были большие повреждения, это выяснила комиссия, обследовавшая старую постройку.

- По итогам обследования было принято решение о том, что данное здание не подлежит восстановлению. Но в связи с тем, что это памятник архитектуры, необходимо разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиям к памятнику. Стоимость разработки проектно-сметной документации – 12 миллионов рублей. Таких денег в городе нет, - говорит Александр Бурых в интервью «Советск-Тильзит ТВ», отмечая, что деньги эти запросили у регионального правительства.

По версии местных властей, разрушение кладки произошло после дождей, «потому что немецкая кладка идет на основе известкового раствора, поэтому продолжает разрушаться данное здание».

- Окончательно проблему можно решить только если это здание будет выставлено на реконструкцию, - заключил чиновник из администрации Советска.

Зато стены покрасили

Правда, когда это случится, неизвестно. В правительстве Калининградской области после пожара 2019 действительно говорили о восстановлении здания – деньги хотели выделить из резервного фонда. Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось, работы не проводили.

Штукатурка осыпалась, обнажив старую надпись.Фото: Александр КАТЕРУША

Единственное, что сумела сделать администрация Советска – осенью 2019 покрасила неотремонтированный главный фасад пострадавшего в пожаре здания. Тогда это назвали временным решением для спасения оригинальной лепнины.

Действительно, фасад, который выходит на пешеходную улицу Победы, закрашен желтой краской, окна забиты ОСБ-щитами, дверь на замке, а периметр огорожен сетчатым забором.

- И сейчас, если сильный ветер дует, со здания что-то падает – на тротуаре потом куски валяются, – говорят местные жители.

Это не удивительно. Даже странно еще, что эта самая лепнина или части разрушенных балконных ограждений до сих пор не рухнули вниз. А с обратной стороны здание выглядит совсем страшно – в пустых оконных проемах видны обвалившиеся плиты межэтажных перекрытий. Памятник архитектуры нуждается в срочном спасении.

ЗАЦЕПИЛО!

Последние вздохи старого Тильзита

Александр КАТЕРУША

Как давно я не был в Советске, бывшем Тильзите! А тут съездил. Желание было одно – зажмуриться от безысходности и быстрее уехать. Старый прусский город сегодня производит удручающее впечатление. Великолепные фасады конца XIX – начала ХХ века с разнообразной лепниной не ремонтировались с момента окончания войны. Со зданий отваливаются куски стен из тяжелых кирпичей (так случилось 1 июля с бывшим шикарным театром королевы Луизы), сыплется штукатурка, обнажая довоенные надписи (пример на фото).

Как больно смотреть на старые дома в городе! Они еле живы и, кажется, никому не нужны. В некоторых подъездах стоят лужи, мокнут стены, жуткая вонь, мухи ползают по грязным стенам. Такого я не видел, пожалуй, нигде. И тут все же живут люди!

В тотальном отсутствии ремонта и ухода сегодня одно хорошо – исторические здания в муниципалитетах не успели запоганить толстыми листами утеплителя и пенопласта, как это делают в Калининграде. Пластиковые окна, конечно, повсеместно. От этого безобразия, увы, никуда не деться. И все же бывшие тильзитские пекарни и магазины модной одежды, ресторанчики и обувные мастерские еще дышат прошлым. Но это последние вздохи.

Вы справедливо заметите, что вот же, у соседей положительный пример – восстановленный Гданьск с его вечными толпами туристов. Да что там Гданьск! У меня товарищ живет в Польше и он пишет: «Я как раз живу в бывшей Пруссии, по ту сторону границы, причем в провинции! И тут нет такого г… и запустения, как в Калининградской области! Множество маленьких деревушек, отлично сохранившихся и ухоженных хуторов, старинных немецких кладбищ, в том числе и с захоронениями времен Первой мировой войны. Я уж не говорю про состояние кирх и костелов».

Так что всякий раз, когда очередной калининградский чиновник, глава или министр с умным видом говорит о развитии туризма в регионе, его нужно отправлять в Советск, Неман, Черняховск, Краснознаменск или любой другой город Калининградской области. Пусть гуляет и наслаждается туристическими видами, заглядывая в вонючие подъезды, грязные дворы и перепрыгивая лужи на брусчатых дорогах.