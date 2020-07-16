9 ляпов сериала «Андреевский флаг», которые возмутили не только калининградцев

На этой неделе «Первый канал» начал показ нового сериала «Андреевский флаг», снятого в Калининградской области. Многие калининградцы при просмотре недоумевают, смеются, ругаются. «Комсомолка» отобрала кое-что из многочисленных ляпов.

1. Калининградская речь

Вы тоже говорите «поехали НА море»? Значит, вы – не настоящий калининградец. Потому что действительно настоящий калининградец, по мнению создателей сериала, говорит «поехали К морю». К морю, Карл!..

2. Институт имени Канта

В кадре отец спрашивает сына, куда тот собирается поступать.

– У нас два института, где программирование преподают. Наверное, КГТУ.

После чего несет документы… в БФУ имени Канта. Прекрасно видно название УНИВЕРСИТЕТА. Но парень все равно настаивает, говоря по телефону:

– Всё, давай, я к ИНСТИТУТУ подхожу…

До этого, кстати, молодые герои учились в школе. Конкретно – в 40-й гимназии. Не раз в сериале мелькают кадры, снятые на фоне ее входа. Однако полное название учебного заведения замазали, оставив лишь «гимназия». При этом замазали, не напрягаясь. В результате после «гимназия» – желтые разводы, в которых при желании можно разобрать: «№ 40 им. Ю. А. Гагарина». В общем, как в той песне – а Гагарина зря обидели…

3. «Чужие» маршрутки

Киношники были у нас долго, но почему-то так и не увидели, какие микрики курсируют по городским маршрутам. В итоге микроавтобус для «типичной калининградской маршрутки», судя по всему, привезли из Москвы или Санкт-Петербурга…

4. Балтфлот - не старейший!

Дочь адмирала – преподаватель в КГТУ. Лекции свои она пишет, похоже, копируя из «Википедии». Там все хорошо уже с самого начала: «Балтийский флот – один из старейших военно-морских флотов России». Ну, будем теперь знать, что он не просто старейший, а всего лишь один из». Причем – «из военно-морских».

Эх, а еще дочь адмирала…

5. На Балтику - как на каторгу

Сам Балтийский флот показан каким-то отстойным местом, куда отправляют, словно в ссылку. Так, главком (главком ВМФ!) в сериале говорит:

– Поедешь служить на Балтийский флот – вот и будет тебе наказание!

А сам наказанный потом жалуется жене:

– На Балтику переводят…

6. Ночной янтарный промысел

Двое парней на экране с фонариками ночью на пляже что-то ищут у кромки воды. Видимо, янтарь. За ними наблюдает парочка калининградских бандитов.

– Интересно, сколько они вот так денег намывают? – спрашивает главный бандит.

– Мне кажется, нисколько не намывают, – отвечает второй. – Так, для себя. Для жизни немножко.

– Странно, – не унимается главный бандит, – завтра же шторм обещают. Зачем сегодня время тратить?

– Воздухом дышат, – объясняет второй.

В общем, янтарь у нас добывают так – собирая янтарную крошку на пляже. Да еще ночью с фонариком. Днем, очевидно, это опасный бизнес…

Высокий штиль общения бандитов вы, думаю, тоже уже оценили. Оцените и название их фирмы – «Кенигсбергофф». Не просто бандиты, а еще и германизаторы. При этом вариант названия на латинице – «kenigsbergoff». Безграмотные, получается, германизаторы. А если учесть, что в конце их интернет-адреса – .com – то явно напрашивается еще и проверка на наличие статуса иностранного агента…

7. Провалы в памяти

Нельзя не отметить и уровень общения военморов между собой. Скажем, узнав о переводе на Балтику, наказанный говорит:

– Товарищ главнокомандующий, но там нет атомного флота.

– Ну и что? Может, ты ко мне в штаб хочешь? Бумажки носить. Питер. Жене понравится.

Герой, конечно, благородно отказывается. После чего главком зачем-то уточняет:

– Будешь командовать дизельной лодкой.

А герой вдруг изумляется:

– Как дизельной?!

Наверное, запамятовал, что сам же говорил минуту назад…

8. Роскошная жизнь в Светлогорске

Дом адмирала в сериале – это хоромы в Светлогорске. Впрочем, как и у командующего БФ. Да и вообще все герои в погонах живут настолько кучеряво, что поневоле возникает мысль попробовать записаться на службу по контракту. Ведь, если верить «Андреевскому флагу», вон что животворящая военная ипотека делает!..

9. Неуставные отношения

Для начала умилил командующий Балтийским флотом. По сюжету, подлодка зацепила мину. На экстренном совещании главный человек на БФ мудро и неспешно размышляет вслух:

– Если мина такая старая, еще с войны… Может быть, не взорвется?

И если уж такой маразм творится в кабинете у командующего, то не стоит удивляться, что сама подлодка больше похожа на пиратский корабль. Где все только и делают, что ничего не делают. А когда новый командир пытается начать наводить порядок, возникает чуть ли не бунт на корабле.

– Старпом, почему команда не готова должным образом?

– А я не понимаю, как рядовая загрузка торпед может пригодиться в ядерной войне, – не моргнув, хамит старпом.

– Мне не нужно, чтобы вы понимали, мне нужно, чтобы команда была готова к решению любых задач, – пытается построить его командир.

– Тогда вам надо написать список и других нелепых приказов…

И все это – под названием «Андреевский флаг» да еще ко Дню ВМФ? Отличный подарок.

КСТАТИ

Зрители очень удивляются подбору актеров. Так, мягко говоря, неубедителен 73-летний Анатолий Васильев в образе бравого вице-адмирала, только что вышедшего в отставку. С возрастом актеров вообще проблемы. Жена сына адмирала выглядит как жена самого адмирала. А выпускники школы вполне могли бы уже выпускаться из вуза…

А уж как там все разговаривают! «Носить меня на руках может стать твоей привычкой!» Не зря этот фильм уже называют телеспектаклем.

Многих впечатлил эпизод с мемуарами адмирала. Он их в сердцах выбросил. А жена, узнав, бросается под колеса мусоровоза. Хорошо, успел затормозить. А когда дама начала рыться в мешках, один из мусорщиков протягивает ей нужное. Ведь он этот пакет сразу опытным глазом заприметил – и в кабину с собой взял. Ну а что? Нетленки не пахнут!

– Я даже читать начал, – смущенно признался он. – Интересно пишете!

Думается, не менее интересно, чем сценарий «Андреевского флага».