Вдова реаниматолога Ридвана Абдураманова: «Кажется, что муж на дежурстве и скоро вернется. Жду его до сих пор»

«И сейчас жду его с дежурства»

55-летний калининградский анестезиолог-реаниматолог ЦГКБ Ридван Абдураманов скончался в реанимации 29 мая.

- Наша больница потеряла врача с большой буквы, товарища, профессионала, специалиста высшей квалификации. Больно и горько. Эта болезнь не щадит никого, – говорят коллеги. – Это один из лучших анестезиологов-реаниматологов региона.

Супруга погибшего врача Ремзие Ваитовна до сих пор не может прийти в себя:

- Я не могу поверить и смириться со смертью мужа, что его нет. Это какая-то ошибка! Это страшный сон, проснусь и все будет, как раньше. Он часто дежурил в больнице сутками и у меня осталось ощущение, что Ридван остался там и скоро вернется. До сих пор жду его с дежурства. Вот откроется дверь, он зайдет в наш дом. И вернется наше счастье. Мы прожили в любви 28 лет. А сейчас, как будто оторвали половину меня.

Ридван Абдураманов родился в Узбекистане 15 февраля 1965 года в многодетной семье. В школе учился хорошо, занимался боксом. Решил стать врачом, потому что в эскулапы пошел старший брат. Но до армии в мединститут не поступил, не хватило баллов. Пошел в больницу санитаром в больнице. Потом была армейская служба, служил в Чите, после армии успешно сдал вступительные экзамены в медицинский вуз.

Ридван пошел по стопам старшего брата - решил стать врачом.Фото: семейный архив.

Познакомились Ридван и Ремзие в медицинском институте Ферганы. Тогда девушка только поступала в вуз, а парень уже переходил на пятый курс.

- Мы с подругой готовились к экзаменам в студенческом общежитии, - рассказывает женщина. - Он подошел, поинтересовался, откуда мы приехали. Два года просто здоровались, улыбались. А в 1991 году предложил встречаться. Через три месяца подали заявление в ЗАГС, а еще через месяц сыграли свадьбу. Муж был уже интерном и намеревался стать травматологом. Но по распределению надо было ехать по распределению в Крым. Для него расставание даже на короткое время было неприемлемо. Поэтому выбрал специальность «реаниматология-реанимация», чтобы мы были вместе.

Через четыре года в семье родилась дочь Элеонора. Молодые родители работали в больнице крупного текстильного комбината Ферганы. Но денег не хватало. Молодой отец по совместительству трудился в областном роддоме, БСМП, онкологическом и офтальмологическом диспансерах. В 1998 году появилась на свет вторая девочка Сильвия, а в 2005 году сын Эйнар.

Будущее видел в России

- Муж видел будущее наших детей только в России. Хотя многие наши знакомые уезжали в Европу и США. В 2008 году он, человек целеустремленный, решил по программе переселения граждан СНГ переехать в Калининградскую область. А решения в жизни он принимал быстро и легко. У него был девиз: «Пока другие думают – я делаю». Выбор Ридвана я поддержала. Край этот многонациональный, отношение к переселенцам доброе. 10 лет мы жили и работали в Светлом, а затем в Калининграде, - вспоминает вдова. – Муж всегда был для нас опорой, мужским плечом. С ним было спокойно, радостно и надежно, как за каменной стеной.

А еще Ридвана Ниязовича пациенты, коллеги и друзья звали «спортивный врач». Энергичный, красивый мужчина занимался парашютным спортом, бегом, ездил на велосипеде, плавал в бассейне. И к нему, несмотря на колоссальную нагрузку в реанимации больниц Светлого и Калининграда, за помощью в любое время мог обратиться человек со своей медицинской проблемой.

- Помогал в выходные и праздники, консультировал, лечил, - продолжает Ремзие. - Ему звонили, он выезжал на помощь. Никому не отказывал. В его телефонной книжке сотни контактов пациентов, их родственников. Люди искренне благодарили. Читаю эти сообщения, плачу.

Предчувствие беды

Ридван Ниязович, конечно, осознавал все риски, связанные с ковидом при работе в реанимации, но успокаивал жену: «Даже если заражусь, то все нормально перенесу. Я молодой, здоровый. Отказаться будет неправильно. Должен работать, а не дома сидеть». Чтобы не подвергать опасности любимую семью переехал в гостиницу.

- Мы много знали об этой инфекции, - рассказывает женщина. - Итальянские специалисты делились своим опытом, что даже сильная иммунная система, иногда дает сбой и вызывает необратимые реакции. И молодые, крепкие, здоровые люди погибают. Муж, наверное, понимал, что может быть такой сценарий. С начала весны я замечала, что он стал задумчивый, подавленный. Было у него предчувствие беды. Но я даже представить не могла, что он может умереть! За последний год он три раза хотел уехать работать в другие края. На нефтяную платформу на Севере приглашали, в Якутию звали работать… Я не понимала, зачем он хочет ехать в эти холода, ведь он не мыслил себе жизни без меня и детей. Была против. Последнее предложение было в апреле из Подмосковья, в новую специализированную больницу для коронавирусных больных. Отправил анкету, но в последний момент отказался. И думаю, если поехал бы туда, может, остался живой. Но такая судьба.

Последнее дежурство Ридвана Абдураманова было 7 мая.

- Он написал, что чувствует себя неважно. Утром стало полегче, а к вечеру поднялась температура - 39 градусов, появилась слабость. Компьютерная томография выявила небольшую пневмонию.

Ридвана госпитализировали в реанимацию ЦГКБ. Первую неделю он шел на поправку, даже хотели выписывать, а потом состояние резко ухудшилось – попал в реанимацию. Пролежал там две недели.

- И умер он в своем отделении. Врачи, наверное, сделали все, что могли, - вздыхает вдова.

Ридван Абдураманов со своей семьей.Фото: семейный архив.

…Ридван Ниязович хотел, чтобы его дети выросли самостоятельными. Это основа нормальной, полноценной и плодотворной взрослой жизни. Чтобы они имели высшее образование и специальность, занимались любимым делом, создали семьи. Мечтал, чтобы дети стали врачами:

- Муж хотел, чтобы наши дети стали врачами. Но мы дали им свободу выбора. Старшая дочь учится на четвертом курсе мединститута в БФУ имени Канта, средняя - заканчивает бакалавриат по физическому воспитанию, сын - школьник. Мальчик технарь по складу ума, увлекается физикой и математикой. Дети меня утешают. Я стараюсь держаться, но не всегда получается. Перед глазами – его живые глаза. За сутки до смерти он позвонил, включил на вайбере видео и мы смотрели друг на друга какие-то мгновения. Ридван сказал: «Просто всех вас хочу увидеть». А потом махнул рукой. Ему было уже тяжело разговаривать…