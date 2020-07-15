Банк «Открытие» дарит кэшбэк за рефинансирование кредитных карт

Подарок смогут получить как действующие, так и новые клиенты банка, оформившие услугу в интернет-банке или мобильном приложении.

Призовой кэшбэк будет начислен в виде денежных средств на счет банковской карты клиента «Открытия». Если у клиента карты еще нет, ее можно легко оформить удаленно на сайте банка или в любом ближайшем отделении.

ПАО Банк «ФК Открытие» одним из первых запустил сервис «Рефинансирование кредитных карт» (18+). С его помощью можно перевести задолженность по кредитной карте любого российского банка на кредитную карту «Открытия» и не платить по ней проценты в течение льготного периода до 120 дней. Сервис доступен в интернет-банке и в мобильном приложении на iOS.

Перевод осуществляется без комиссии при условии, что карта другого банка будет закрыта в течение 92 дней со момента перевода. При этом справку о закрытии карты другого банка предоставлять не нужно.

Срок действия Акции с 15.07.2020 по 31.08.2020 гг.