Коронавирус в Калининграде, последние новости на 17 июля 2020 года

По состоянию на утро 17 июля в Калининградской области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 106 097 человек, из них выявлено 2 662 случая заражения (1 867 человек выздоровели), умерли 44, остаются под медицинским наблюдением 289 человек, в том числе 12 в условиях обсерватора.

Сегодня вечером в Калининграде состоится заседание регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Как анонсировал накануне губернатор Антон Алиханов, возможно, будет принято решение об открытии в полном режиме кафе и ресторанов в нашей области. Не исключено, что рассмотрят и вопрос с кинотеатрами, которые по стране начали открываться с 15 июля.