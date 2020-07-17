2020-07-17T09:45:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 17 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 17 июля
Николай Литвинов
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Темпы тестирования на COVID-19 остаются практически на неизменном уровне.Темпы тестирования на COVID-19 остаются практически на неизменном уровне.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По состоянию на утро 17 июля в Калининградской области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 106 097 человек, из них выявлено 2 662 случая заражения (1 867 человек выздоровели), умерли 44, остаются под медицинским наблюдением 289 человек, в том числе 12 в условиях обсерватора.

Сегодня вечером в Калининграде состоится заседание регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Как анонсировал накануне губернатор Антон Алиханов, возможно, будет принято решение об открытии в полном режиме кафе и ресторанов в нашей области. Не исключено, что рассмотрят и вопрос с кинотеатрами, которые по стране начали открываться с 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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