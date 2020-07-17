2020-07-17T09:51:46+03:00
Лето в городе

Погода на выходные в Калининграде: жара до +28, вероятность осадков - 80%

Лето приготовило нам еще один приятный сюрприз
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Для поездки на море - идеальные условия.Для поездки на море - идеальные условия.Фото: Александр Подгорчук
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Стоило лету перевалить за экватор, как погода стала улучшаться не под дням, а по часам. Пока что температура держалась в районе +25 градусов, но на выходных поднимется еще выше.

Гидрометцентр России прогнозирует жару и в субботу, и в воскресенье. Завтра воздух должен прогреться до +27 градусов, послезавтра - до +28.

Направление ветра будет для нашей области довольно непривычным - восточное и юго-восточное. Скорость - до 8 метров в секунду.

Суббота в Калининграде должна пройти без осадков. В воскресенье синоптики ждут дожди: вероятность выпадения осадков оценивается почти в 80%. Не исключена гроза.

Атмосферное давление будет плавно понижаться - с 762 мм ртутного столба в субботу до 757 в воскресенье.

Отметим, что световой день в наших широтах продолжает сокращаться примерно на 3 минуты каждые сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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