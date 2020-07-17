Погода на выходные в Калининграде: жара до +28, вероятность осадков - 80%
Стоило лету перевалить за экватор, как погода стала улучшаться не под дням, а по часам. Пока что температура держалась в районе +25 градусов, но на выходных поднимется еще выше.
Гидрометцентр России прогнозирует жару и в субботу, и в воскресенье. Завтра воздух должен прогреться до +27 градусов, послезавтра - до +28.
Направление ветра будет для нашей области довольно непривычным - восточное и юго-восточное. Скорость - до 8 метров в секунду.
Суббота в Калининграде должна пройти без осадков. В воскресенье синоптики ждут дожди: вероятность выпадения осадков оценивается почти в 80%. Не исключена гроза.
Атмосферное давление будет плавно понижаться - с 762 мм ртутного столба в субботу до 757 в воскресенье.
Отметим, что световой день в наших широтах продолжает сокращаться примерно на 3 минуты каждые сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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