Погода на выходные в Калининграде: жара до +28, вероятность осадков - 80%

Стоило лету перевалить за экватор, как погода стала улучшаться не под дням, а по часам. Пока что температура держалась в районе +25 градусов, но на выходных поднимется еще выше.

Гидрометцентр России прогнозирует жару и в субботу, и в воскресенье. Завтра воздух должен прогреться до +27 градусов, послезавтра - до +28.

Направление ветра будет для нашей области довольно непривычным - восточное и юго-восточное. Скорость - до 8 метров в секунду.

Суббота в Калининграде должна пройти без осадков. В воскресенье синоптики ждут дожди: вероятность выпадения осадков оценивается почти в 80%. Не исключена гроза.

Атмосферное давление будет плавно понижаться - с 762 мм ртутного столба в субботу до 757 в воскресенье.

Отметим, что световой день в наших широтах продолжает сокращаться примерно на 3 минуты каждые сутки.