45 лет стыковке «Союз» - «Аполлон»: Космонавты пожали руки, когда пролетали над Эльбой

Космические братья Алексей Леонов и Дик Слейтон. Фото: ТАСС

ДОЛЖЕН БЫЛ ЛЕТЕТЬ НА ЛУНУ

Впервые весь мир услышал его имя за десять лет до «Союза-Аполлона». 18 марта 1965-го он вышел в открытый космос – и навсегда вошел в историю человечества. После того исторического полета Леонова включили в лунную программу. Он должен был полететь на Луну. И не просто полететь, а еще и обогнать Америку. Но…

– С лунной программой у меня связана самая страшная обида, – рассказывал мне Алексей Архипович. – Мы могли, могли опередить американцев на полгода. Однако кое-кто у нас счел, что «Протон» – ненадежный носитель. А «Протоны» и сегодня вовсю используются!

Леонов и его товарищи рвались лететь даже на такой, не совсем надежной технике, были готовы рискнуть жизнью ради престижа страны. О чем написали заявление в Политбюро. Но там на это все же не решились. А когда американцы посетили Луну, советская лунная программа была свернута.

К слову, в прошлом году вышел американский сериал «Ради всего человечества». Он снят в жанре «альтернативной истории». И начинается с того, что русские все-таки опередили – наш Леонов первым из людей ступает на поверхность Луны…

Впрочем, история в отличие от искусства не терпит сослагательного наклонения. И вместо полета на Луну Леонов чуть не погиб на Земле. В 1969 году он был среди тех, кто встречал в Москве очередных героев космоса. И оказался в той машине, по которой возле Кремля открыл стрельбу террорист. Младший лейтенант Виктор Ильин, недовольный положением дел в СССР, надеялся все изменить, убив руководителя страны – Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Но вместо автомобиля генсека по ошибке обстрелял машину с космонавтами.

Как вспоминал Леонов, одна из пуль летела ему в висок, однако в последний момент он повернул голову – и лишь почувствовал, как что-то просвистело перед лицом. Другим повезло меньше. Андрияну Николаеву пуля зацепила спину, Георгию Береговому посекло лицо осколками стекла. Водитель Илья Жарков был тяжело ранен и спустя сутки умер.

Через два года Леонов снова имел все шансы погибнуть. В 1971-м он должен был лететь командиром на «Союзе-11». Но в последний момент один из членов основного экипажа вызвал сомнения у медиков. И в космос полетели дублеры – Владислав Волков, Георгий Добровольский и еще один наш космический земляк, Виктор Пацаев. При возвращении они погибли…

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА НА ОБИТЕ

Кто другой счел бы это за «знак», предостережение. Леонов не дрогнул. И уже вскоре, в мае 1973-го, стал главным претендентом на роль командира «Союза-19», который должен был совершить небывалое: произвести на орбите стыковку с американским кораблем.

У калининградцев интерес к этому проекту подогревало еще и то, что в запасном экипаже оказался второй наш земляк-космонавт – Юрий Романенко. Дублеры не потребовались, и впервые космос Романенко смог увидеть лишь в 1977-м. Тем не менее, именно подготовку для проекта «Союз-Аполлон» он называет своей первой серьезной космической работой.

Исторический момент, запечатленный на холсте. Фото: Архив автора

15 июля 1975-го первым стартовал «Союз», следом – «Аполлон». 17 июля они успешно состыковались. Двое суток кружили вокруг планеты вместе. Затем разошлись – и еще раз состыковались, подтвердив, что первая успешная стыковка – не случайная удача.

Без преувеличения, то был триумф науки и техники. Тогдашние наработки легли в основу международной космонавтики. И все же для большинства землян важнее было другое.

Столько лет шла «холодная война», которая, казалось, однажды превратится в «горячую». И вдруг СССР и США осуществили совместный проект. Как когда-то на Эльбе, советские люди и американцы, встретившись на орбите, дружески пожали друг другу руки. Причем, по словам Леонова, произошло этот именно в те секунды, когда корабли пролетали над Эльбой. Немудрено, что для людей, далеких от науки и техники, «Союз-Аполлон» прежде всего стал символом «разрядки» в отношениях между двумя великими державами.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – В РОДНУЮ ШКОЛУ

У нас, конечно, с особым вниманием следили за тем полетом, поддерживая космонавтов добрыми словами и хорошими делами. Так, как и в марте 1965-го, на вагоностроительном заводе бригада коммунистического труда Виктора Глобея опять ударно трудилась «за себя и за того парня» – земляка-космонавта. В школе № 21, где он учился, уже готовили место в музее для раздела, посвященного проекту «Союз-Аполлон». На улице Космонавта Леонова вовсю шло осуществление плана застройки, благоустройства и оформления по теме «Советские люди – покорители космоса».

А с улицы Ремонтной, где по-прежнему жил отец героя Архип Алексеевич (мать, Евдокия Минаевна, в 1967 году умерла), на Байконур полетела телеграмма: «Благословляю тебя на успешные работы в космосе на благо Родины. Желаю благополучного возвращения на Землю. Целую, крепко обнимаю. Папа».

Тем временем калининградский поэт Игорь Пантюхов в те же дни написал стихотворение «Есть контакт!»:

Да, трудно было стыковаться,

Еще труднее – столковаться

Под градом бешеных атак,

Не признающих дружбы наций

«Провидцев», а для них, признаться,

Покоя нет, коль есть контакт!

А у контактов – есть начало:

Одна Америка качала

Трех русских в шлемах и унтах,

Другая – пристально молчала,

Когда в эфире прозвучало:

«Валерий Чкалов: есть контакт!»

Еще сраженья не уснули,

Солдат к земле осколки гнули,

Еще подписан не был акт,

А к Эльбе провода тянули,

И Эльбе мир тогда вернули

Слова простые: «Есть контакт!»

Нет, эти встречи не забыты,

Хотя «провидцы» не добиты,

Но было так, и будет так

Звучать с планеты и с орбиты

Надежно, искренне, открыто,

По-русски твердо: «Есть контакт!»

А что же сам Леонов, ставший после того полета уже дважды Героем Советского Союза и генерал-майором авиации? Только закончилась послеполетная суета – здравствуй, родной Калининград! 11 сентября 1975-го его снова, казалось, встречал весь город. Первым делом он посетил 21-ю школу. Потом побывал у курсантов военного авиационно-технического училища (в 1994 году было расформировано). А затем отправился на вагоностроительный завод. И там, завершая рассказ о первом космическом проекте СССР и США, сказал:

– Огромная ответственность лежала на нас, космонавтах, государственная ответственность! За полетом следил весь мир, все человечество. И он доказал – мы можем работать вместе!

Но впереди, как выяснилось, был еще красивый постскриптум. В 2005 году Калининград с размахом праздновал 750-летие. И Леонов преподнес к юбилею такой подарок – вместе с ним к нам приехали его напарник Валерий Кубасов и коллеги-американцы – Вэнс Бранд и Томас Стаффорд.

Всем им было торжественно присвоено звание почетного гражданина Калининграда. Так, в общем, Алексей Архипович Леонов вывел любимый город на новую орбиту.