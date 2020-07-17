10 фото потрясающих закатов, которые можно увидеть только в Калининградской области
Световой день, к сожалению, становится все короче - примерно на три минуты каждые сутки. Впрочем, время насладиться потрясающими летними закатами у нас еще есть. Мы собрали 10 фото, на которых заходящее солнце смотрится особенно восхитительно - и все благодаря антуражу, который встречается только в нашей Калининградской области.
Куршский залив.Фото: Александр Подгорчук
Филинская бухта.Фото: Александр МАТВЕЕВ
У берегов Балтийска.Фото: Станислав ЛОМАКИН
Осеннее солнце на нашем побережье тоже выглядит необычайно красиво.Фото: Станислав ЛОМАКИН
А это просто птица, летящая на фоне вечернего солнца...Фото: Александр Подгорчук
В штиль такое зрелище завораживает и успокаивает одновременно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Солнце. Облака. Море.Фото: Святослав ЛОМАКИН
Лучи отражаются на мокром песке... Или это янтарь?Фото: Станислав ЛОМАКИН
Променад Светлогорска.Фото: Станислав ЛОМАКИН
ИСТОЧНИК KP.RU