2020-07-17T20:22:57+03:00
Лето в городе

10 фото потрясающих закатов, которые можно увидеть только в Калининградской области

Мы собрали лучшие снимки заходящего солнца, которое в наших широтах особенно прекрасно
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Раскроем секрет: создавать закат ярко-красного света над морем помогают содержащиеся в воздухе взвешенные частицы соли и водяного пара.Раскроем секрет: создавать закат ярко-красного света над морем помогают содержащиеся в воздухе взвешенные частицы соли и водяного пара.Фото: Станислав ЛОМАКИН
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Световой день, к сожалению, становится все короче - примерно на три минуты каждые сутки. Впрочем, время насладиться потрясающими летними закатами у нас еще есть. Мы собрали 10 фото, на которых заходящее солнце смотрится особенно восхитительно - и все благодаря антуражу, который встречается только в нашей Калининградской области.

Куршский залив. Фото: Александр Подгорчук

Куршский залив.Фото: Александр Подгорчук

Филинская бухта. Фото: Александр МАТВЕЕВ

Филинская бухта.Фото: Александр МАТВЕЕВ

У берегов Балтийска. Фото: Станислав ЛОМАКИН

У берегов Балтийска.Фото: Станислав ЛОМАКИН

Осеннее солнце на нашем побережье тоже выглядит необычайно красиво. Фото: Станислав ЛОМАКИН

Осеннее солнце на нашем побережье тоже выглядит необычайно красиво.Фото: Станислав ЛОМАКИН

А это просто птица, летящая на фоне вечернего солнца... Фото: Александр Подгорчук

А это просто птица, летящая на фоне вечернего солнца...Фото: Александр Подгорчук

В штиль такое зрелище завораживает и успокаивает одновременно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В штиль такое зрелище завораживает и успокаивает одновременно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Солнце. Облака. Море. Фото: Святослав ЛОМАКИН

Солнце. Облака. Море.Фото: Святослав ЛОМАКИН

Лучи отражаются на мокром песке... Или это янтарь? Фото: Станислав ЛОМАКИН

Лучи отражаются на мокром песке... Или это янтарь?Фото: Станислав ЛОМАКИН

Променад Светлогорска. Фото: Станислав ЛОМАКИН

Променад Светлогорска.Фото: Станислав ЛОМАКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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