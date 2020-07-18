Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 20 июля

Кафе и рестораны

С понедельника, 20 июля, возобновляют работу рестораны и кафе, расположенные в гостиницах и других средствах размещения, то есть посещать их смогут только постояльцы.

Остальные предприятия общественного питания могут работать при условии единовременной посадки не более 50% от максимально возможного числа. Исключение - кафе и рестораны в тех муниципалитетах, где коэффициент распространения инфекции выше среднерегионального. По этой причине с 20 июля НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ рестораы и кафе на территории Калининграда, Светловского, Гурьевского, Светлогорского, Багратионовского и Правдинского городских округов. Они продолжают работу в формате летних веранд.

Развлечения

С 20 июля возобновляется работа аттракционов в парках культуры и отдыха. Исключение составляют аттракционы, расположенные в зданиях, строениях, сооружениях. Кинотеатры остаются по-прежнему закрыты.

Междугородное и международное сообщение

Иностранным гражданам, пребывающим на территорию Калининградской области, необходимо у себя на родине сдать тест на коронавирус и предоставить медицинский документ об исследовании. Если такого теста нет, то гостям необходимо в течение трех календарных дней пройти такое обследование на территории Калининградской области.

Граждане России, прибывающие в нашу область из-за рубежа, должны просто в течение трех календарных дней пройти обследование на новую инфекцию COVID-19. Сделать это можно в частных центрах, а также в госучреждениях, оказывающих платные медицинские услуги. Результат необходимо направить в региональный Роспотребнадзор.

Для тех, кто нарушит санитарное законодательство, предусмотрен штраф.