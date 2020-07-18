2020-07-18T17:33:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 20 июля

Региональный оперативный штаб по контролю распространения коронавирусной инфекции объявил новые меры смягчения
Надежда РЖЕВСКАЯНиколай Литвинов
Поделиться:
Для туристов практически никаких жестких правил не осталось.Для туристов практически никаких жестких правил не осталось.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Кафе и рестораны

С понедельника, 20 июля, возобновляют работу рестораны и кафе, расположенные в гостиницах и других средствах размещения, то есть посещать их смогут только постояльцы.

Остальные предприятия общественного питания могут работать при условии единовременной посадки не более 50% от максимально возможного числа. Исключение - кафе и рестораны в тех муниципалитетах, где коэффициент распространения инфекции выше среднерегионального. По этой причине с 20 июля НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ рестораы и кафе на территории Калининграда, Светловского, Гурьевского, Светлогорского, Багратионовского и Правдинского городских округов. Они продолжают работу в формате летних веранд.

Развлечения

С 20 июля возобновляется работа аттракционов в парках культуры и отдыха. Исключение составляют аттракционы, расположенные в зданиях, строениях, сооружениях. Кинотеатры остаются по-прежнему закрыты.

Междугородное и международное сообщение

Иностранным гражданам, пребывающим на территорию Калининградской области, необходимо у себя на родине сдать тест на коронавирус и предоставить медицинский документ об исследовании. Если такого теста нет, то гостям необходимо в течение трех календарных дней пройти такое обследование на территории Калининградской области.

Граждане России, прибывающие в нашу область из-за рубежа, должны просто в течение трех календарных дней пройти обследование на новую инфекцию COVID-19. Сделать это можно в частных центрах, а также в госучреждениях, оказывающих платные медицинские услуги. Результат необходимо направить в региональный Роспотребнадзор.

Для тех, кто нарушит санитарное законодательство, предусмотрен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
Калининградские кафе и аттракционы возобновляют работу. Но не все
В Калининграде пенсионер на «Пежо» сбил нарушителя Правил дорожного движения
В салоне упавшего в реку автомобиля обнаружено тело 42-летнего калининградца
Среди новых заболевших COVID-19 в Калининграде – частный таксист и приезжий из Саратова
На въезд в нацпарк «Куршская коса» с утра возникли огромные заторы из машин
Калининградский дворник захотел стать брокером и потерял 100 тысяч рублей
Под Калининградом в суд поступили сразу 45 исков от районного прокурора
Калининградец украл женские кроссовки, оставленные в коридоре
В Калининградской области вновь выросло число инфицированных COVID-19
Мэрия Калининграда заказала заключенным изготовить решетки для деревьев на улице Багратиона
На променаде в Зеленоградске установили новые качели
В Калининграде на улице Суздальской введут одностороннее движение
Калининградец жестоко избил своего знакомого за оскорбление девушки
В Калининграде владелец дома взыскал с ремонтников около 600 тыс. за протекавшую крышу
В Калининградской области число телефонных мошенничеств выросло на треть
Установлена личность погибшего на Балтийской косе мужчины
В Куршский залив выпустили 210 тысяч мальков сига
Радиоканал «Бизнес ФМ-Калининград» опубликовало расценки на эфирное время для предвыборной агитации
В Калининградской области отмечено снижение количества преступлений