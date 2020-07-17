Банк «Открытие» выдал в Санкт-Петербурге ипотечных кредитов на 10,5 млрд рублей

«Конечно, из-за сокращения до минимума активности ипотечных заемщиков в апреле – на фоне целого ряда карантинных ограничений – во втором квартале выдача ипотеки чуть снизилась по сравнению апрелем-июнем прошлого года, – заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Если в прошлом году во втором квартале мы выдали ипотечных кредитов на 2,97 млрд руб, то в этом году – на 2,66 млрд руб. При том что в первом квартале наши ипотечные центры выдали кредитов на 7,82 млрд руб. вместо 2,64 млрд руб. в январе-марте 2019 года».

Впрочем, по словам Михаила Иоффе, результаты июня показывают, что ипотечный рынок быстро восстанавливается. «Своевременно запущенная ипотечная программа с господдержкой с ограничением максимальной ставки в 6,5% годовых позволила поддержать спрос и убедила многих потенциальных заемщиков не откладывать решение о покупки квартиры в кредит на конец года, – отметил Михаил Иоффе. – Новое снижение ключевой ставки и вслед за ним снижение ставок по стандартным ипотечным программам до исторически минимальных уровней в 7,5-8% годовых еще больше подстегнуло отложенный спрос. В результате в первой декаде июля спрос на ипотеку в Петербурге уже превысил уровень в 75% от пиковых значений первого квартала».

По итогам первого полугодия доля кредитов на покупку квартир в строящихся домах в общем объеме ипотечных выдач банка «Открытие» в Санкт-Петербурге составила 63%, снизившись на 3 процентных пункта по сравнению с итогами первого квартала. Однако, в связи с активной реализацией программы с господдержкой этот показатель также начинает возвращаться к прежним уровням.