2020-07-17T14:01:23+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» выдал в Санкт-Петербурге ипотечных кредитов на 10,5 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2020 года банк «Открытие» выдал жителям Санкт-Петербурга ипотечных кредитов на общую сумму в 10,5 млрд рублей, в 1,9 раза больше, чем в первом полугодии 2019 года.
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Конечно, из-за сокращения до минимума активности ипотечных заемщиков в апреле – на фоне целого ряда карантинных ограничений – во втором квартале выдача ипотеки чуть снизилась по сравнению апрелем-июнем прошлого года, – заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Если в прошлом году во втором квартале мы выдали ипотечных кредитов на 2,97 млрд руб, то в этом году – на 2,66 млрд руб. При том что в первом квартале наши ипотечные центры выдали кредитов на 7,82 млрд руб. вместо 2,64 млрд руб. в январе-марте 2019 года».

Впрочем, по словам Михаила Иоффе, результаты июня показывают, что ипотечный рынок быстро восстанавливается. «Своевременно запущенная ипотечная программа с господдержкой с ограничением максимальной ставки в 6,5% годовых позволила поддержать спрос и убедила многих потенциальных заемщиков не откладывать решение о покупки квартиры в кредит на конец года, – отметил Михаил Иоффе. – Новое снижение ключевой ставки и вслед за ним снижение ставок по стандартным ипотечным программам до исторически минимальных уровней в 7,5-8% годовых еще больше подстегнуло отложенный спрос. В результате в первой декаде июля спрос на ипотеку в Петербурге уже превысил уровень в 75% от пиковых значений первого квартала».

По итогам первого полугодия доля кредитов на покупку квартир в строящихся домах в общем объеме ипотечных выдач банка «Открытие» в Санкт-Петербурге составила 63%, снизившись на 3 процентных пункта по сравнению с итогами первого квартала. Однако, в связи с активной реализацией программы с господдержкой этот показатель также начинает возвращаться к прежним уровням.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ПАО Банк «ФК Открытие» и группа компаний «Град» заключили соглашение о предоставлении проектного финансирования на строительство ЖК «Домодедово Парк Новый квартал»
Финансирование в размере 11 млрд рублей с использованием механизма эскроу будет направлено на строительство жилого квартала комфорт-класса в составе одиннадцати новых корпусов и социальной инфраструктуры в г. Домодедово Московской области.
Банк «Открытие»: предприниматели могут получить до 5% cashback по бизнес- карте Mastercard
Клиенты банка «Открытие» – владельцы компаний малого и среднего бизнеса – с июля 2020 года могут оформить бизнес-карту Mastercard с выгодной программой лояльности до 5% кэшбэка на самые популярные категории: АЗС, строительство и ремонт, кафе и рестораны.
Пандемия и переход компаний на «удаленку». Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса дата: 7 июля 2020 г. 12:03 Пандемия и переход компаний на «удаленку». Индекс
ПАО Банк «ФК Открытие» и Московская школа управления СКОЛКОВО провели третье исследование готовности малого и среднего бизнеса к цифровой экономике (BDI - Business Digitalization Index). Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.
Банк «Открытие» внедрил новую систему электронного обмена информацией с госорганами
ПАО Банк «ФК Открытие» реализовал функционал электронного документооборота с Федеральной службой судебных приставов в части розыска счетов, наложения/отмены арестов и взысканий по всем видам должников по всем региональным управлениям ФССП РФ.
Банк «Открытие»: корпоративное кредитование в России растет максимальными темпами за два года, несмотря на коронавирус
Эксперты «Открытие Research» (аналитического управления банка «Открытие») отмечают, что розничное кредитование в России начало восстанавливаться даже несмотря на продолжение кризиса из-за пандемии ковид-19.
Новости 24
В Советске полицейские неожиданно раскрыли февральскую кражу со взломом
«Балтика» сыграет с «Торпедо» в Москве при пустых трибунах
В частных садиках Калининграда нашли нарушения пожарной безопасности
Зеленоградск попал в топ-10 городов России для курортных романов
В Калининграде для съемок кино ищут парня с внешностью хулигана
В Калининграде у трех человек обнаружили коронавирус после возвращения из Москвы и Челябинска
Калининградский торговец запчастями подозревается в уклонении от уплаты налогов на 108 млн
Завершают бурение дополнительной скважины: В Светлогорске обещают больше не отключать воду
В мэрии рассказали, на каких улицах в Калининграде не будет света и воды 17 июля
В Роспотребнадзоре уточнили порядок снятия ограничений для въезжающих в Калининград из-за границы
На Балтийской косе обнаружили тело мужчины
Калининградская областная клиническая больница оштрафована за вспышку СОVID-19