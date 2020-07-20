Погода на неделю в Калининграде: внезапное похолодание, +10 ночью и усиление ветра

Минувшее воскресенье 19 июля стало, пока что, самым жарим днем месяца - температура воздуха в Калининграде поднималась до +28,6 градуса. В понедельник синоптики тоже прогнозируют +27..+28, но затем картина за окном резко поменяется.

По информации портала rp5.ru, во вторник температура днем не превысит +20 градусов и начнет усиливаться западный ветер. В среду его порывы достигнут максимальных значений – 17 метров в секунду, зарядят дожди и похолодание продолжится. Самым холодным днем недели должен стать четверг с температурой всего +18 градусов днем и +10 градусов ночью.

Уикенд принесет долгожданное потепление, которое начнется в пятницу. Термометры в Калининграде покажут +20..+22 и на этом уровне температура продержится до конца недели. В воскресенье синоптики прогнозируют до +23 градусов и небольшие дожди.