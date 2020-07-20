2020-07-20T11:10:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 20 июля 2020 года: 13 новых случаев заражения

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 20 июля
Николай Литвинов
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..Фото: Александр Подгорчук
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За последние сутки в России выявлено 5 940 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. В Калининградской области заразились еще 13 человек. Выздоровевших за минувшие сутки не было.

. Фото: Яндекс

.Фото: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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