Коронавирус в Калининграде, последние новости на 21 июля 2020 года

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 20 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 110 464 человека, из них выявлено 2 718 случаев заражения (1 932 человека выздоровели), умерли 44, остаются под медицинским наблюдением 244 человека, в том числе 4 в условиях обсерватора.

С понедельника, 20 июля, возобновили работу рестораны и кафе, расположенные в гостиницах и других средствах размещения. Остальные предприятия общественного питания могут работать при условии единовременной посадки не более 50% от максимально возможного числа. Исключение - кафе и рестораны в тех муниципалитетах, где коэффициент распространения инфекции выше среднерегионального. По этой причине с 20 июля НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ рестораы и кафе на территории Калининграда, Светловского, Гурьевского, Светлогорского, Багратионовского и Правдинского городских округов. Они продолжают работу в формате летних веранд.

С 20 июля возобновилась работа аттракционов в парках культуры и отдыха. Исключение составляют аттракционы, расположенные в зданиях, строениях, сооружениях. Кинотеатры по-прежнему закрыты.