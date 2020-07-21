Парад в День ВМФ в Балтийске 2020: когда пройдет, что посмотреть

День ВМФ России в Балтийске ежегодно отмечают морским парадом в последнее воскресенье июля. В 2020 году праздник выпадает на 26 июля. И традиционный смотр сил, конечно, состоится!

Военные корабли продемонстрируют различные элементы тактических действий. Базовые и рейдовые тральщики Балтийского флота проведут траление условного фарватера, малый противолодочный корабль атакует подводную лодку условного противника с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль даже выполнит условную ракетную стрельбу.

Одним из самых зрелищных эпизодов праздника станет бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье. Десантный отряд в составе большого десантного корабля «Калининград» и двух десантных катеров осуществит высадку морского десанта на бронетранспортерах наплавом, которые будут вести огонь по условному противнику, закрепившемуся на берегу. Беспокоиться не стоит – стрелять будут холостыми боеприпасами.

Пимечательно, что в линию военно-морского парада будут поставлены боевые корабли Балтийского флота – эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный», судно связи «Василий Татищев», пограничный сторожевой корабль «Надежный», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257 и базовый тральщик «Сергей Кобасьев».

Кроме того, у причалов Аванпорта будут пришвартованы десантный катер «Денис Давыдов», рейдовый тральщик «Виктор Сигалов», спасательный многофункциональный катер «СМК-2170».

В общей сложности, в мероприятиях в честь Дня ВМФ в Балтийске будет задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота, а также два вертолета КА-27 морской авиации флота.

В Балтийске уже провели несколько репетиций морского парада. В прошедших тренировках участвовало 20 кораблей и судов обеспечения, более 1000 военнослужащих. На 23 июля запланирована генеральная репетиция морского парада.

Правда, пока остается непонятным, допустят ли на праздник зрителей, учитывая действующий запрет на проведение массовых мероприятий, связанный с пандемией COVID-19. На этот вопрос ответят региональные власти на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции в пятницу, 24 июля.

И если горожан на торжества все-таки пустят, знайте: смотреть парад удобно с любого места набережной в Балтийске.

КСТАТИ

Уже известно, что в День ВМФ в Балтийск пустят дополнительные рейсы. Автобусы №107 будут отправляться в 07-15, 07-25,07-50,08-05, 08-20, 09-15, 10-40, 11-05, 11-25, 11-45, 15-15, 12-50, 13-45, 14-35, 15-00, 17-00,17-30.