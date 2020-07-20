2020-07-20T16:09:44+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» объединяет Непринимателей

Банк «Открытие» предлагает владельцам малого и среднего бизнеса присоединяться к сообществу «Непринимателей» и создает комьюнити предпринимателей – единомышленников.
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Неприниматели действуют вопреки сложившимся обстоятельствам, созидают и выбирают развитие. Сообщество объединит тысячи людей, занимающихся собственным бизнесом в разных отраслях.

Банк запустил площадку neprinimateli.ru и Telegram-канал @neprinimateli.

Находить новые контакты, получать полезные знания, быть ролевой моделью для других, находить себе подобных - всё это смогут сделать участники сообщества.

На сайте собраны актуальные истории предпринимателей. Многие из них перестроили или создали новый бизнес в пандемию. Их примеры доказывают, что в любой ситуации можно найти решение и возможность для развития своего дела. Например, запустить в разгар кризиса новый бизнес, перевести учеников из 44 филиалов шахматной школы в онлайн или объединить людей в сообщество для помощи медикам.

Каждый предприниматель может разместить на сайте сообщества историю своего успеха, поддержать и вдохновить других.

«Текущие условия требуют молниеносной реакции, высокого уровня гибкости и новых знаний. Выигрывает тот, кто непрерывно готов меняться, учиться, осваивать новые технологии и адаптировать их в свой бизнес. Предоставить предпринимателям комфортную среду для общения и партнерства — цель сообщества «Непринимателей». Участники сообщества получат постоянную поддержку банка — от советов экспертов до помощи в поиске партнёров», - прокомментировала заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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