Калининградской Бастилии вернут прежний облик: Как изменится фасад знаменитого дома на проспекте Мира

В Калининграде начинается капитальный ремонт жилого дома №57-59 - могучего здание довоенной постройки на перекрестке проспекта Мира с улицей Комсомольской. Дом является объектом культурного наследия, поэтому внешний вид фасада утверждала служба охраны культурного наследия.

- Планируется закрепить текущее архитектурное состояние фасада, причем, очевидно, что не самое лучшее, – говорят в региональном Фонде капитального ремонта. - Дом создавался в стиле ар-деко, эклектичном стиле которые сочетает элементы модернизма и неоклассики. Членение фасадов пилястрами, декоративные элементы, эркер в центральной части и фронтон, объемный чердак и расстекловка окон украшали дом.

Всю эту красоту сейчас уже не видно - здание серьезно пострадало во время войны, а в мирные годы его фасад намеренно обезличили. При восстановлении, в силу указа ЦК КПСС 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» «архитектурные изыски»… были убраны. Так здание и приобрело совершенно простои и невзрачный вид.

Этот вариант фасада согласован на сегодняшний день.Фото: Инстаграм

В Фонде отмечают, что условиях действующего законодательства в области капремонта восстановить кровлю, пристроить эркер, изменить этажность или увеличить количество окон уже невозможно. Однако, есть способ изменить фасад так, чтобы он был максимально близок к историческому. Для этого Фонд капремонта неожиданно выступил с инициативой изменить уже утвержденный паспорт фасада.

- По мотивам исторического вида мы сможем воссоздать общую стилистику, провести регенерацию исторической среды. Инициативу при содействии главного архитектора города мы обсуждаем с архитектурным сообществом и службой охраны объектов культурного наследия области и города Калининграда, - говорят в Фонде и призывают горожан высказать свое мнение. Писать можно и нужно в социальных сетях Фонда. Губернатор Антон Алиханов уже сделал репост записи Фонда про ремонт этого дома.

Активность, да и вообще интерес к проблеме восстановления исторического облика нашего города радует. Тем более, что здание калининградцам известно - оно является одним из самых крупных и некогда красивых в той части города. В довоенные годы первый этаж занимал шикарный магазин и кафешка Августа Альберта Винклера – известного в Кёнигсберге торговца ликерами и винами. В советские годы местные жители называли это здание Бастилией – из-за некоторого внешнего сходства со знаменитой французской крепостью-тюрьмой. Уже в наши дни в доме работал то салон свадебных платьев, то ритуальное агентство. Сейчас в здании, кстати, как и раньше, торгуют винами.

Фасад сейчас закрыт строительной сеткой, но внимательный калининградец вспомнит огромные аляпистые рекламные вывески, которые его «украшали». Тут же возникает вопрос к Фонду капремонта. В случае, если будет восстановлен красивый исторический облик здания, как поступят с уже существующими рекламными конструкциями? Снова прилепить их на стены будет худшим решением.

«Планируется внедрить единый дизайн-код», - обещают в Фонде.

Довоенный вид здания.Фото: Инстаграм

Обратить внимание придется и на большие витрины на первом этаже. Если их залепят наклейками или закроют разноцветными рекламными щитами, то толку от большой работы тоже не будет.

Пластиковые окна и безликие металлические двери. Восстановив фасад, придется что-то делать и с ними.

Наконец, уделят ли должное внимание отделочным и строительным материалам, и подходу, восстанавливая фасад? Или его «убьют» листами утеплителя, как делают на противоположной стороне проспекта Мира? Там прямо сейчас ремонтируют сразу несколько фасадов и везде используют утеплитель, который сверху замажут слоем штукатурки. Как же противно и искусственно звучит этот материал, если по нему стучать пальцем! На надежность и долговечность такого ремонта рассчитывать не приходится.

Говорят в Фонде и о том, что «здание было богато декорировано». Из чего будет выполнен декор в наши дни? Не хочется видеть очередную пластмассовую лепнину.

Так выглядел дом в последние годы.Фото: Инстаграм

Кроме того, после восстановления Кройц-аптеки, которая стала ядовито-желтым цыпленком и полностью потеряла свой благородный старый облик, да еще и лишилась исторических надписей, возникает вопрос о выборе цвета фасада здания на проспекте Мира.

Иными словами, все перечисленное нуждается в защите и тщательной проработке. Ну а пока, калининградцы, пожалуйста, высказывайтесь. Не оставайтесь в стороне!