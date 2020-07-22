2020-07-22T00:40:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 22 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 22 июля
Николай Литвинов
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За сутки 20 июля в Калининградской области выявили всего 11 новых случаев заражения - это минимум за последние семь дней. Однако тревожных момента два. Во-первых, у всех заразившихся болезнь протекает с симптомами. Во-вторых, сразу у семерых обнаружили пневмонию.

Во время вчерашнего рабочего выезда губернатор Антон Алиханов заявил, что власти пытаются перейти к третьему этапу снятия ограничений, но не все зависит от них.

- К сожалению, методика сформулирована таким образом, что перейти на него самостоятельно мы не можем. Нам нужно предписание Роспотребнадзора, - объяснил губернатор. - По сути, мы переходим на третий этап по некоторым отраслям, хотя и не соответствуем по формальным признакам. Поэтому говорить, что мы как-то там над кем-то намеренно издеваемся… Наоборот, мы принимаем решения, которые даже немножко противоречат методикам. Надеемся, что нас поддержат и дадут перейти на третий этап с учетом того, что у нас крайне низкое абсолютное число людей, которые заболевают и ежедневно появляются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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