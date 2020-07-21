Сын Бари Алибасова привезет отца в клинику, которую вот-вот откроет в Калининграде

Сын известного продюсера Бари Алибасова, Бари-младший, планирует создавать в Калининграде Центр реабилитации. Первыми его пациентами станут его мать и Алибасов-старший. Об этом «Комсомолке» рассказал Вадим Горжанкин, PR-директор Бари Каримовича. Ранее СМИ сообщали, что Бари Алибасова отправят на реабилитацию в Калининград после курса лечения в московской психиатрической больнице №1 имени Алексеева.

- Этим будет заниматься Бари-младший, больше некому. Центр реабилитации откроется в городе Калининграде. Сейчас Бари Алибасов пока находится в психиатрической больнице имени Алексеева. Сказать точно, когда его оттуда отпустят, мы не можем. Это врачи должны сказать. Мы планируем, что это будет через неделю или две. Может, чуть раньше, может чуть позже, - говорит Вадим.

По его словам Вадима, состояние Бари Алибасова «очень активно улучшается», хотя прежде он был буквально между жизнью и смертью.

- Его же сначала привезли не в психиатрическую больницу, а в одну клинику, где откачивали от сильнейшего отравления алкоголем. У него были показатели, которые говорили о том, что он может умереть. Состояние было очень серьезное. И задача была – почистить его и вообще сделать так, чтобы он не умер. Врачи говорили: «Не знаем, откачаем или нет». Когда выполнили все процедуры, и врачи сказали, что он будет жить, его перевели в психиатрическую больницу. Потому что на почве алкоголизма у него проблемы с корой головного мозга.

PR-директор Алибасова в разговоре с «Комсомолкой» признался, что артиста спаивали намеренно.

- Как предполагает сын, Алибасов-младший, все это нужно людям исключительно ради его квартиры. Было последнее ток-шоу «На самом деле» на Первом канале, на котором присутствовали люди, которые, как утверждает Бари-младший, травили его отца. И во время ток-шоу даже произошла серьезная драка, - интригует Вадим.

В результате этой драки одного из участников истории увезли на «Скорой помощи». Вот такое ток-шоу.