«Мама, я жулика люблю!»: молодой калининградец крупно обворовал родителей своей подруги

Несмотря на свой юный возраст – жителю Калининграда всего 18, на его счету уже целая серия серьезных преступлений. В этом убеждены сотрудники Управления уголовного розыска областного УМВД РФ.

Уже имея за плечами судимость, молодчик принялся подбивать клинья к девушке, в которой ему нравилось все: и внешность, и характер, но особенно – состоятельные родители. Приложив известные усилия, бойфренд оказался вхож в дом своей подруги. Постепенно изучив обстановку, он установил, что хозяева хранят свои денежные сбережения и прочие ценности в сейфе, установленном в одной из комнат. Чего стоило проныре изготовить слепки ключей от входной двери и от самого хранилища – история умалчивает. Но, успев хорошо изучить график каждого из членов семьи, уголовник в их отсутствие периодически проникал в жилище залазил в кубышку, вытягивая оттуда деньги и ювелирные украшения. За несколько недель вынес таким образом валюты и «рыжья» на 877 тысяч рублей.

Добычу, как и полагается настоящему «джентльмену удачи», парень спускал беззаботно и весело. Развлечения, элитный алкоголь…. Не забывал одаривать и свою пассию, которая не подозревала, на чьи именно деньги возлюбленный так ее балует.

Узнав, что «предки» выявили недостачу в сокровищнице, вор принялся спешно заметать следы. Выбросил дубликаты ключей, уничтожил остальные улики и… как ни в чем не бывало продолжал навещать семью, утешая горевавших хозяев.

- Несмотря на то, что злоумышленник почти не оставил следов и, как ему казалось, совершил «идеальное преступление», сотрудники угрозыска смогли доказать его причастность к кражам, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Однако события продолжали развиваться в еще более интригующем ключе. Расследуя уголовное дело, полицейские выяснили, что тот же паренек успел совершить налет на продуктовый магазин. Вооружившись пневматическим пистолетом, ворвался в помещение торговой точки (заранее выбрал объект, не оснащенный камерами видеонаблюдения), навел ствол на продавца и заставил отдать ему всю выручку из кассы. Впрочем, денег там оказалось всего-навсего полторы тысячи целковых, так что, преступник оказался изрядно разочарован. Себе в утешение, перед тем как скрыться, он прихватил еще 6 пачек сигарет любимой марки.

После этого, сообразив, что разбоем нынче не проживешь, ушлый калининградец и разработал адский план обольщения зажиточной девицы.

- При обыске у задержанного были изъяты тот самый пневматический пистолет, маска и подменная одежда, - добавила Светлана Поставничая. - В отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам статей УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в крупном размере» и «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Фигурант помещен в следственный изолятор.