Капитаны морщатся, жены - смотрят взахлеб: что говорят моряки Балтфлота о сериале «Андреевский флаг»

"Вначале было восхищение"

Василий Апанович, бывший заместитель командующего Балтийским флотом, вице-адмирал:

- Неоднозначное мнение. Вначале было восхищение, а потом возникло чувство неопределенности. Есть неточности, которые простой зритель, наверное, и не заметит. Был ли военный консультант, который подсказывал режиссеру и оператору? У адмирала, которого играет Анатолий Васильев, повседневная тужурка, а шитье на ней как на парадной форме. Несерьезно! Это все равно, что одна штанина от кальсон, а вторая – от джинсов.

Или все ходят в белых фуражках, а старпом Фролов – в черной. Почему он в черной фуражке в летнее время, когда у нас с 1 мая по 1 октября белая фуражка? Неужели некому было сказать: «Смените ему фуражку на белую».

Парень, который играет командира подводной лодки, наиболее приближен к реальности: играет правильно, и фразы у него отточены, как у военного.

Но меня, прошедшего службу, задело другое. Показывают постоянно пьянку, неисполнительность. Старпом Фролов пьет, командир лодки вечно с бутылкой. Не бывает так, чтобы командир… Да его выгонят через два часа! На подводной лодке и пьют! Это перегиб.

Один эпизод меня просто убил – пришел на Балтийский флот с Северного флота снятый командир, и показаны на Балтийском флоте подводники какими-то идиотами. Подводники – очень ответственные люди и какие-то шутки опасны. Это где-то наверху можно прыгнуть за борт, а тут за борт не прыгнешь, поэтому все за одного! У меня осталось нехорошее чувство.

Есть момент в сериале, где звучит фраза: «Поедешь служить на Балтийский флот – вот и будет тебе наказание!». Это неприятно. Балтийский флот - это не ссыльный пункт и не исправительная колония. На Балтийском флоте нормальные люди служили и служат, впрочем, как и на всех флотах.

Первые две серии я посмотрел с удовольствием. И мне звонили с других флотов, спрашивали: «Кто послужил прототипом главного героя?». А я не знаю, пока не понял. Наверное, это собирательный образ.

А вообще, то, что сделали фильм ко Дню Военно-морского флота, это положительно. И что показывают не бандитизм и убийства. Приятно, что Калининград и Балтийск звучат, что нас показали. Гражданским приятно посмотреть. Жена у меня взахлеб смотрит!

"Посмотрел только 20 минут"

Александр Корецкий, капитан первого ранга в отставке:

- Я посмотрел только 20 минут первой серии и бросил это дело, больше не смотрел. Мне стало неинтересно.

В Фейсбуке кто-то обсуждал сцену из фильма, ЧП с торпедой – когда торпеда упала и задавила моряка, он погиб. Я высказался, что в такой ситуации назначается комиссия, которая исследует все детали страшного ЧП, работает прокуратура и каждый, кто в чем-то виноват, получает, соответственно, наказание по заслугам. А в фильме сразу назначили виновным командира и его сняли. Такого не бывает.

А еще хочется сказать про вот эту систему рибейтов. Компания снимает планы Калининграда и потом эти планы вставляют в фильмы, тиражируют. И получают деньги за это. А раньше в Калининградской области снимали великие фильмы, такие как «Отец солдата», «Щит и меч», «Двадцать дней без войны» - вот это приносит какую-то славу Калининграду. А когда ты смотришь второстепенный по качеству сериал, и дело происходит в Калининграде, то приносит ли это Калининграду пользу и надо ли за это платить? Это вопрос. Люди, смотря фильм, плюются из-за слабого сюжета и невыразительной игры актеров. Видят, что фильм плохой и получается, что Калининград становится площадкой для производства низкокачественной продукции. Это же киногамбургер!

"Плохая режиссура"

Анатолий Лобский, капитан первого ранга в отставке, бывший пресс-секретарь Балтийского флота:

- Я попытался посмотреть первые серии. На мой взгляд, очень слащаво-приторные эпизоды, плохая режиссура. Вот такое у меня впечатление. Оно первое, но, может быть, неправильное. Меня хватило на 20-30 минут. Но жена смотрит его и некоторые сюжетные ходы ей интересны. Ей нравятся виды Калининграда.

По мне, игра актеров плохая, длинные ненужные фразы, как будто сериал растягивают именно на 16 серий, хотя можно было уместить в 10.

МНЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

«ВМФ – это особый мир»

Александр Покровский, писатель, автор книги «72 метра»:

- Я такие вещи не смотрю. Потому что видел многие попытки что-то написать или снять про ВМФ. Все военное заканчивается примерно через 20 минут, а остальное – уже быт. Это такая закономерность. Достаточно посмотреть одну серию любого сериала, где мелькает какая-то фуражка.

Или мы снимаем быт на фоне флота, когда корабли где-то на заднем плане, или снимаем флот и рассказываем про службу людей на фоне быта. Вот у них получается быт на фоне флота! Какой смысл такое смотреть? Люди подмечают ляпы не оттого, что они на это заточены, а оттого, что игра актеров неубедительна. А неубедительна она, потому что текст сценария слабенький. Люди не знают фактуры, не знают, как ходят моряки, что они говорят и так далее.

Консультанты из Минобороны или еще откуда-то не делают никакой погоды. Потому что они могут подсказать что-то, но не говорят, как писать сценарий, какие должны быть диалоги или отношения, почему жена должна ждать военного моряка из похода и так далее. Специфика есть специфика. Нельзя кабинетного сценариста превратить в военного сценариста.

ВМФ – это же совершенно другой мир, где каждая гайка специально завинчена, а не просто так, ради красоты.