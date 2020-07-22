2020-07-22T21:10:17+03:00
Коронавирус Covid-19

На парад в День ВМФ в Балтийск пустят далеко не всех

В воскресенье будут введены ограничения на въезд в самый западный город России
Кирилл Алексеев
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Парад смогут посмотреть только жители Балтийска и обладатели спецпропусков.Парад смогут посмотреть только жители Балтийска и обладатели спецпропусков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции определился, кого пустят на парад в честь Дня ВМФ в Балтийск, а кого нет.

Как сообщили в оперштабе, в воскресенье, 26 июля, будут введены ограничения на въезд в самый западный город России. На парад в Балтийск смогут попасть лишь те, кто имеет в городе прописку либо является счастливым обладателем специального пропуска.

- Если у одного или нескольких пассажиров автомобиля не будет прописки в Балтийске, то они не будут пропущены через посты ГИБДД, - уточнили в оперативном штабе.

Кроме того, меняет расписание движение общественного транспорта, следующего до Балтийска. Так, пригородные поезда по направлению в Балтийск, 26 июля будут курсировать по следующему расписанию: отправление с Южного вокзала Калининграда в 8:10, поезд проследует только до остановочного пункта «Шиповка». В 12:30 и 13:10 поезда проследуют до Балтийска. Отправление из Балтийска в 14:25, 16:25, 18:00.

Расписание движения автобусов также претерпит изменения. В воскресенье с 7:00 до 12:30 отменены автобусы, следующие по маршрутам: № 107 «Калининград – Балтийск», № 207Э «Калининград – Балтийск», № 307 «Светлый – Балтийск», № 587 «Балтийск – Зеленоградск». Рейсы до 7:00 и после 12:30 будут осуществляться по своему обычному расписанию.

С 12:30 26 июля транспортное сообщение будет полностью восстановлено.

- В самом Балтийске в День ВМФ отменяются иные праздничные мероприятия, учреждения общепита работают в режиме летних веранд, а к уличной торговле разрешены только безалкогольные напитки и вода, продукты в индивидуальных упаковках, - отметили в оперштабе, добавив, что трансляция парада в прямом эфире будет вестись на сайте «ГТРК Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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