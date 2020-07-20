Как советские разведчики захватили «языка» в охотничьем доме Геринга

В пятницу 17 июля в Роминтской пуще на окраине Калининградской области прошла церемония открытия памятного камня в честь разведчиков из групп «Джек» и «Максим», заброшенных в июле-августе 1944 года в глубокий тыл немцев. Это далеко не первый в регионе памятник в их честь, но первый на территории самого большого леса региона.

Осенью 1944 года разведотряды объединились и получили задание выяснить, где конкретно в Роминтской пуще находится прифронтовая ставка люфтваффе. В октябре разведчики под командованием майора Владимира Максимова побывали на территории имперского охотничьего двора «Роминтен», который в народе называют «дачей Геринга» (резиденция была построена в 1936 году по приказу рейхсминистра авиации Германа Геринга – Ред.).

Согласно радиограмме от 16 октября, подписанной «Кротом» (Иван Мельников, командир группы «Джек» - Ред.), в пуще разведчики попали под облаву и вынуждены были отрываться от объекта наблюдения. В результате во время погони погиб Михаил Удалов.

Подготовка радистки для одной из разведгрупп, возможно, для тех, которые действовали в Восточной Пруссии.Фото: Архив "КП"

Несмотря на потерю, задание Центра было выполнено – 17 октября группа «Максим» вместе с влившимися в ее состав разведчиками группы «Джек» совершили рейд в направлении озера Виштынецкое и произвели скрытную разведку располагавшейся в чаще прифронтовой ставки люфтваффе.

Когда же разведчики пришли в лесопарк, где стоял дом Геринга, охраны там не было, а внутри оставалось лишь несколько человек прислуги.

- Разведчики установили, что солдат в доме нет, - пишет исследователь боевого пути разведчиков, калининградский историк Юрий Ржевцев. - Они подняли с постели управляющего и забрали у него все ключи. Надежно изолировали его и всю прислугу в их домике и открыли ворота. Разведчики не без трепета прошли через полураскрытые массивные чугунные ворота, увенчанные скульптурами. Выставив часовых, они первым делом проверили и почистили оружие. Затем осмотрели апартаменты сбежавшего рейхсмаршала. Продуктов не видно, а «барахло» почти все на месте. По всему видно: хозяин не надеялся сюда вернуться…

3-5 ноября 1944 года в Центр поступила радиограмма разведчиков: «2 ноября 1944 года. Обнаружили дом Геринга. По сведениям «языка» и визуальным наблюдениям установлено, что самое ценное из имения вывезено, телефоны отключены, охрана снята. Ставка люфтваффе находится в Иоганнисбурге».

Памятный камень и информационный стенд были установлены в той части природного парка, где и действовала объединенная разведгруппа «Максим» - «Джек». Несмотря на обилие памятных камней на этой территории, все они, как правило, посвящены довоенной истории (например, знаковым охотам кайзера Вильгельма Второго). А памятник в честь разведчиков – это первое и пока единственное исключение.

К событию приложили руки сотрудники Виштынецкого экомузея Алексей Соколов и Эдуард Барсуков, краевед Александр Казеннов, Союз ветеранов военной разведки и хозяева территории – руководство природного парка «Виштынецкий».

– Это событие, которое останется не только в нашей памяти, но и в памяти многих людей, - заявил на церемонии открытия Алексей Соколов. - Камни в Роминтской пуще открываются не каждый день, но их в этом лесу много. Однако такой камень, который повествует об истории советского народа, на этой земле первый.

Объект был установлен в рамках проекта «Памяти разведгруппы «МАКСИМ», с которым Виштынецкий эколого-исторический музей победил в этом году в конкурсе по предоставлению субсидий из областного бюджета. На реализацию своей программы общественники получили поддержку в размере почти 270 тысяч рублей.