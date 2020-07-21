Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»

Банк «Открытие», входящий в перечень системно значимых кредитных организаций России, и Western Union (NYSE: WU), лидер в сфере международных денежных переводов, запустили услугу денежных переводов в интернет-банке «Открытия». Теперь клиенты банка могут отправлять деньги по России и за рубеж в любое время из любой точки планеты через cистему Western Union в интернет-банке со своей банковской карты.

Отправлять средства можно как в рублях, так и в долларах США. Получить перевод можно наличными в сотнях тысяч пунктов обслуживания Western Union в более чем 200 странах и территориях мира. Размер комиссии начинается от 1% и зависит от суммы перевода и страны назначения*. Лимит для большинства стран составляет 350 тыс. рублей за одну операцию, 350 тыс. рублей в день, 600 тыс. рублей в месяц.

«Мы рады предложить нашим клиентам новый сервис, который позволит поддержать своих близких, где бы они ни находились. Уверен, что услуга будет пользоваться большим спросом с учетом ограничений на поездки в условиях пандемии. Мы намерены активно развивать сотрудничество с Western Union и в ближайшее время предложить новые сервисы нашим клиентам», – отметил Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».

«Партнёрство с банком «Открытие», одним из крупнейших банков страны, несёт преимущества для обеих сторон: мы расширяем наше цифровое присутствие, а клиенты банка получают возможность удобно отправлять деньги по всей России и за рубеж, – комментирует региональный вице-президент Western Union в России и странах СНГ Андрей Агеев. – Открытая платформа Western Union позволяет финансовым институтам и другим организациям решать целый ряд задач, связанных с денежными переводами за рубеж, делает переводы удобнее, быстрее и прозрачнее. Мы очень рады сотрудничеству с банком «Открытие» и надеемся, что в ближайшем будущем оно станет еще шире».

Чтобы совершить перевод, необходимо зайти в интернет-банк «Открытия», перейти в раздел «Переводы», а затем открыть вкладку «По всему миру». После этого остаётся только выбрать страну назначения, источник списания средств, ввести данные получателя и сумму, а также валюту перевода. Процедура занимает несколько минут. После совершения перевода отправитель получит контрольный номер денежного перевода (MTCN), который следует сообщить получателю.

Получить перевод можно наличными в сотнях тысяч пунктов обслуживания Western Union по всему миру через несколько минут после отправки**. Для получения денежного перевода необходимо иметь при себе удостоверение личности и знать контрольный номер денежного перевода.

Получить более подробную информацию о сервисе переводов в интернет-банке можно на сайте банка «Открытие»: https://www.open.ru/wu#1336

О банке «Открытие»

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

О компании Western Union

Компания Western Union – глобальный лидер международных и межвалютных денежных переводов. Многоканальная платформа Western Union соединяет цифровой и аналоговый миры и позволяет физическим и юридическим лицам отправлять и получать деньги, а также совершать платежи быстро, просто и надежно. По данным на 31 марта 2020 года, глобальная сеть компании насчитывает более 550 тысяч пунктов обслуживания, которые предлагают наши услуги в более чем 200 странах и территориях мира, а также предоставляют возможность отправлять средства на миллиарды счетов. Кроме того, сайт westernunion.com – наиболее быстро развивающийся цифровой канал в 2019 году – доступен более чем в 75 странах и территориях и позволяет отправлять средства по всему миру. Обладая глобальной сетью, Western Union помогает переводить деньги на благие цели, соединяя семьи, друзей и бизнес-сообщества, поддерживая финансовое взаимодействие и экономический рост. Больше информации доступно на сайте www.westernunion.com.

Услуга денежных переводов на территории Российской Федерации предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток». ОГРН 1037739616122. Лицензия Банка России № 2726-С от 08.05.2013. Свидетельство о регистрации оператора платежной системы № 0004 от 12.10.2012. Юридический адрес: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1.