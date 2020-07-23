Объясняем на пальцах: Почему тысячи калининградцев могут остаться без гаражей

С помощью фотографического плана местности, который создается на базе аэросъемки и позволяет в деталях отобразить ситуацию на поверхности земли, администрация Калининграда нашла в гаражных обществах города... 20 тысяч незарегистрированных гаражей! Это чуть ли не вдвое больше того, что на официальном учете.

По данным Росреестра, в городе 114 гаражных обществ, на территориях которых находятся 11 333 зарегистрированных гаража. Поскольку собственники гаражей и земельных участков, на которых они расположены, не определены, в бюджеты разных уровней не поступают доходы в виде арендной платы, земельного налога и налога на имущество физических лиц. И речь идет о приличных суммах! Например, если для небольшого гаража площадью 21 квадратный метр налог на имущество составляет 283 рублей в год, то для 20 тысяч таких гаражей уже 5 млн 660 тысяч рублей. Не удивительно, что за эти объекты взялись всерьез, и весь последний год специалисты горадминистрации проводили мероприятия по их инвентаризации.

Как узаконить гараж

- Большинство гаражей - 1970-2005 годов постройки, - говорит председатель комитета территориального развития и строительства администрации Калининграда Артур Крупин. - Некоторые из них поставлены на кадастровый учет «без координат границ» либо учтены как «здание», «сооружение». В целом, проблемным вопросом учета гаражных объектов является отсутствие сведений в органах государственного кадастрового учета недвижимости и регистрации прав, органах местного самоуправления о значительной части гаражей, расположенных на территориях гаражных обществ, придомовых и иных территориях.

Понятно, что многие жители города даже не задумывались, зарегистрирован их гараж должным образом или нет. Пользовались им много лет, как, например, Сергей Наумов. Мужчина рассказывает:

- После войны на участке между домами № 257 и № 257А по улице Красной мой отец возвел гаражный бокс. Сначала пользовался им сам, а потом отдал мне. Официально незарегистрированному как объект недвижимости гаражу каким-то образом был присвоен кадастровый номер, и с меня стали брать налог. Я его платил, думая, что так и надо, и что это дает мне право пользоваться гаражом. Однако получил от городских властей предписание снести гараж за свой счет, если не предоставлю на него правоустанавливающие документы. Хотел бы узаконить гараж, но не знаю, можно ли это сделать.

Чтобы понять, зарегистрирован гараж или нет, его владельцу нужно зайти на сайт Федеральной информационной адресной системы fias.nalog.ru. Если гаражу присвоен адрес - вопросов больше нет. Если адреса нет, то, скорее всего, гараж не оформлен. Для регистрации недвижимости придется обращаться в Росреестр. На сайте rosreestr.ru есть подробная информация о том, как это сделать. Однако прежде стоит убедиться, что гараж находится в производственно-коммерческой зоне генерального плана или любой другой зоне, которая позволяет размещать подобные объекты. Это должно быть отражено в Правилах землепользования и застройки, размещенных на сайте регионального правительства.

Грядет большая ревизия

Автовладельцы Калининграда задаются вопросом: почему вдруг столько внимания возникло к гаражам, зачем потребовалась их инвентаризация и не приведет ли это к массовым сносам строений в интересах застройщиков? Дело в том, что в конце этого года или в начале следующего в России должны принять закон, который детально регламентирует деятельность гаражных объединений. По нему все гаражи должны быть выявлены и зарегистрированы, что позволит увеличить налогооблагаемую базу. Причем оформить объект гаражного назначения на законных основаниях можно будет по упрощенной процедуре. Для этого нужно собрать быть целый ряд бумаг, так или иначе доказывающих факт владения гаражом на протяжении многих лет. Владельцев самостроев, которыми заставлены калининградские дворы, «гаражная амнистия» не коснется — их объекты регистрироваться не будут.

Вторую волну «гаражной ревизии» в Калининграде проведут уже с учетом норм нового закона. Если они окажутся нарушенными, то власти смогут объявить гараж самовольной постройкой и снести по отработанной схеме. Сначала на двери появится предупреждение о добровольном сносе, а если этого не произойдет, придет тяжелая техника и быстро расчистит территорию.

ВАЖНО!

В соответствии с п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФедерации самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.