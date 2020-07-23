Калининградец без маски обматерил в магазине полицейских. Ночью к нему пришли

В ролике видно, как люди в черном выпиливают входную дверь и заламывают хозяина. Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже несколько дней по интернету гуляет ролик, снятый в одной из калининградских квартир. Видно, как среди ночи кто-то начинает выпиливать бензопилой входную дверь, после чего появляются люди в черном и заламывают хозяину руки. Непрошенными гостями оказались полицейские, а попавший под раздачу хозяин квартиры - якобы администратором паблика в «ВК». В популярном телеграм-канале сообщили, что калининградец опубликовал видео с оскорблением в адрес полицейского. За что, мол, и поплатился.

Сегодня в региональном Следственном управлении СКР пролили свет на эту историю. Ночной визит в квартиру, как сообщили в пресс-службе, действительно был, но при других обстоятельствах.

По версии следствия, 50-летний хозяин квартиры еще месяц назад, 23 июня, вместе с компанией ввалился в супермаркет на улице Карла Маркса. Маски никто из них не надел, из-за чего кассир отказалась обслуживать опасных покупателей. В ответ те принялись снимать происходящее на видео, заблокировали проходы к кассам и фактически парализовали работу магазина. По вызову в супермаркет прибыл наряд правоохранителей и потребовал прекратить нарушать общественный порядок. Тогда один из скандалистов - тот самый 50-летний мужчина - публично обматерил младшего лейтенанта полиции. За что теперь и проходит по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Это грозит крупным штрафом, обязательными или исправительными работами.

На допросе мужчина вину в совершенном преступлении не признал, но следствие полагает, что момент преступления снимали на видеокамеры своих смартфонов приятели матерщинника. За видеозаписями полицейские и пришли той ночью.

- В жилище гражданина и двух свидетелей проведены обыски, изъяты цифровые носители информации, - сообщили в региональном Следственном управлении СКР. - Кроме того, в рамках расследования производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз. В связи с появившимися в интернете и СМИ сведениями о том, что один из обысков провели ошибочно у лица, не имеющего отношения к расследуемому уголовному делу, считаем необходимым опровергнуть данную информацию и сообщить, что обыск проведен у надлежащего лица, являющегося свидетелем по указанному уголовному делу. Законность производства обыска в жилище свидетеля проверена судом, следственное действие признано законным и обоснованным.

Подозреваемый пожаловался на применение к нему насилия со стороны блюстителей порядка. Это утверждение будут проверять в рамках следствия.