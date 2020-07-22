Банк «Открытие» запустил не имеющую аналогов в России систему обработки и хранения архивов с применением Agile менеджмента

Технологическим партнером проекта выступила компания «Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса.

Банк «Открытие» обладает уникальным ИТ-ландшафтом, в котором в результате процессов присоединения других банков аккумулировалось более 150 архивных систем. Создание единой современной системы хранения и обработки архивов существенно оптимизирует стоимость владения архивными данными, позволяет обрабатывать по ним запросы государственных органов в режиме реального времени, а также снижает риски потери данных в связи с использованием архивного оборудования.

В рамках проекта было использовано решение, разработанное компанией «Неофлекс», на базе современных инструментов стека Big Data. Это позволило осуществить бесшовный переход пользователей на взаимодействие с новой системой и провести безопасное отключение старых архивных систем.

Применение гибкого метода управления и ETL-средства Neoflex Datagram для автоматического массового импорта данных позволили в сжатые сроки перенести ключевые пользовательские отчеты и данные из нескольких десятков архивных систем. Благодаря этому специалисты банка теперь могут формировать универсальные отчеты.

«Запуск системы хранения и обработки архивов ознаменовал успешный старт трансформации работы банка с архивными данными. Система позволит существенно оптимизировать бизнес-процессы в работе с ними, снизить нагрузку на операционные подразделения, а также предельно минимизировать финансовые и репутационные риски банка «Открытие», - прокомментировала Светлана Емельянова, член правления банка «Открытие».

«Оптимизация стоимости владения большим объемом разнородных архивных систем при постоянном потоке запросов регулирующих органов - одна из стратегических задач трансформации ИТ-ландшафта банка. Система хранения и обработки архивов призвана предоставить быстрый универсальный доступ к критически важной информации, а также увеличить срок хранения и постоянную доступность архивных данных. Это, в свою очередь, повысит эффективность наших бизнес-процессов и обеспечит удовлетворенность корпоративных пользователей. Важным достоинством системы также является ее использование для хранения «холодных» и «теплых» данных высоконагруженных систем, находящихся в промышленной эксплуатации», - прокомментировал Денис Гузовский, старший вице-президент, директор департамента ИТ-эксплуатации банка «Открытие».

«Проект построения системы обработки и хранения архивов находится в тренде цифровой трансформации бизнеса организаций с использованием Big Data. Понимание бизнес-процессов заказчика и наличие глубокой ИТ-экспертизы позволяют нам разрабатывать лучшие решения на острие современных технологий», - отметила Елена Лукутина, партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию компании «Неофлекс».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

«Неофлекс» создает ИТ-платформы для цифровой трансформации бизнеса, помогая заказчикам получать устойчивые конкурентные преимущества в цифровую эпоху. Мы фокусируемся на заказной разработке программного обеспечения и внедрении сложных информационных систем, используя передовые технологии и подходы. Наш отраслевой опыт и технологическая экспертиза, усиленная собственными акселераторами разработки, позволяют решать бизнес-задачи любого уровня сложности. Среди наших заказчиков более половины российских банков, входящих в топ-100, а также компании из 19 стран Европы, Азии и Африки. Нам доверяют: Сбербанк, ВТБ, Росбанк, банк «Открытие», Банк «Санкт - Петербург», Объединенное Кредитное Бюро, банк «Ренессанс Кредит», Банк Интеза, «Сетелем Банк», BNP Paribas, SBI Банк, FINCA Impact Finance, Русфинанс Банк, СДМ-Банк, РН Банк, «Национальный Клиринговый Центр», Mediascope, «ПЭК» и многие другие.