Коронавирус в Калининграде, последние новости на 23 июля 2020 года

Если смотреть на новые случаи заражения, то ситуация с коронавирусом в Калининградской области вернулась на уровень апреля. Тогда суточный прирост тоже составлял около 10 инфицированных.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 22 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 112 400 человек, из них выявлено 2 736 случаев заражения (2 281 человек выздоровели), умерли 44, остаются под медицинским наблюдением 346 человек, в том числе 5 в условиях обсерватора.

Постепенно возвращаются к прежнему режиму работы медицинские учреждения. Вчера стало известно о том, что Центральную городскую клиническую больницу Калининграда освобождают от пациентов с COVID-19. Там начали поэтапную дезинфекцию для возобновления деятельности отделений. Пациентов, у которых диагностировали коронавирус, постепенно выписывают по показаниям или переводят в другие подразделения.