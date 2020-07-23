2020-07-23T14:27:49+03:00
Новости компаний

Как сильно Центробанк снизит ключевую ставку - прогноз эксперта

Старший экономист Аналитического управления ПАО Банк «ФК Открытие» Максим Петроневич комментирует
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам предстоящего 24 июля заседания Совета директоров Банка России ожидается снижение ключевой ставки на 25-50 б.п. до уровня 4,0-4,25%. Этому будут способствовать сохранение отрицательной динамики основных макропоказателей, стабильность на финансовых рынках, а также медленное ускорение инфляции, годовые темпы которой составляют около 3,3-3,4% г/г. Основной интерес в отношении заседания вызывает пресс-релиз и последующая пресс-конференция главы Банка России Э. Набиуллиной, где регулятор может раскрыть свое видение в отношении уровней нейтральной ставки, динамики ключевой ставки до конца года и возможности ее снижении ниже целевого уровня инфляции.

Снижение ставки обусловлено, прежде всего, преобладанием негативного макроэкономического фона, несмотря на появление позитивных факторов. Улучшение динамики входящих финансовых потоков на протяжении двух недель, мониторинг которых проводит Банк России, и их выход на +5% к уровню 2019 г. вновь сменилось заметным спадом на неделе с 6 по 10 июля: индекс вновь опустился на уровень -10%. Это лучше показателей за первые три недели июня, когда значение индекса колебалось около -15%, но не свидетельствует о резком улучшении ситуации. Улучшение ситуации на неделях с 22 по 26 июня и с 29 по 3 июля могло быть вызвано дополнительными выходными днями и поэтому неустойчивым.

Промышленное производство в июне в целом сократилось на 9,4% г/г, темпы падения практически не изменились по сравнению с маем, когда был зафиксирован спад на 9,6% г/г. Как и в мае, в июне существенный вклад внес сектор добычи полезных ископаемых: в связи с ограничениями добычи нефти спад составил 14,2% г/г против 13,5% г/г в мае. Спад в обрабатывающих производствах уменьшается медленно: падение выпуска в июне составило 6,4% г/г после 7,2% г/г в мае и 10% г/г в апреле. В то же время необходимо отметить, что широкий перечень отраслей вернулся к состоянию роста, заметный спад показывает только автомобильная отрасль и отрасли инвестиционно-строительного назначения. Розничный товарооборот в июне продемонстрировал заметную коррекцию – падение замедлилось с 23,2% г/г в апреле и 19,2% г/г в мае до 7,7% г/г.

Годовой прирост уровня потребительских цен также остается на уровне ниже целевого уровня – около 3,3-3,4% г/г, однако его уровень продолжает пусть медленно, но расти. Текущая динамика инфляции демонстрирует признаки возможной временной стабилизации около целевого уровня, и этот факт может выступать в пользу более осторожного шага снижения ключевой ставки. В мае-июне 2020 г. среднемесячный прирост цен составил 0,22% м/м; однако динамика базового индекса в методологии Открытия Research - с исключением сезонности, сезонных и регулируемых товаров и услуг - стабилизировалась на уровне 0,32% м/м или 4,0% в годовом выражении, то есть на целевом уровне. Рост общего уровня цен за первые 20 дней июля, согласно оперативным данным Росстата, составил 0,4%; с поправкой на индексацию тарифов и снижение цен плодоовощной продукции это позволяет предположить как минимум сохранение текущей динамики базового индекса на уровне целевой инфляции. Так, в июле 2018 г. при более значительной индексации тарифов ЖКХ и приросте цен за полный месяц в размере 0,3%, прирост базового индекса составил 0,32%. Сравнение с июлем 2019 г. не вполне релевантно: тогда из-за увеличения НДС индексация тарифов происходила в 2 этапа – в январе и в июле.

Дополнительным фактором более осторожного снижения ключевой ставки, помимо текущей динамики инфляции, в теории, должен выступать риск сокращения притока рублевых депозитов населения в банковскую систему по мере снижения уровня ставок. Однако по итогам июня месячные темпы роста депозитов населения в рублях с исключением сезонности и прироста средств по счетам эскроу, наоборот, выросли и достигли уровня 0,9% м/м – вблизи верхней границы нормального интервала 0,5-1%.

Преобладание негативной макроэкономической динамики, стабильность на финансовом рынке и сохранение притока средств населения в банковскую систему позволяет продолжить снижение ключевой ставки. Сопоставление с другими развивающимися странами, в том числе БРИКС, свидетельствует о сохранении более высокого уровня номинальных и реальных ставок денежного рынка в России. В большинстве развивающихся стран с низким уровнем инфляции, кроме Мексики, Индонезии и Колумбии, ставки денежного рынка относительно целевого уровня инфляции находятся на отрицательном уровне. В России этот уровень составляет около +0,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Предприниматели могут анализировать свои доходы и расходы в «Бизнес Портале»
ПАО Банк «ФК Открытие» предложил владельцам малого и среднего бизнеса сервис «Финансовая аналитика» для ведения учета, анализа, планирования и контроля операций по счетам в интернет и мобильном банке «Бизнес Портал».
Банк «Открытие» запустил не имеющую аналогов в России систему обработки и хранения архивов с применением Agile менеджмента
Проект открывает перед банком широкие возможности по оптимизации и развитию ИТ-ландшафта, а также выводит бизнес-процессы работы с архивными данными на качественно новый уровень эффективности.
Банк «Открытие» выдал в Санкт-Петербурге ипотечных кредитов на 10,5 млрд рублей
По итогам первого полугодия 2020 года банк «Открытие» выдал жителям Санкт-Петербурга ипотечных кредитов на общую сумму в 10,5 млрд рублей, в 1,9 раза больше, чем в первом полугодии 2019 года.
ПАО Банк «ФК Открытие» и группа компаний «Град» заключили соглашение о предоставлении проектного финансирования на строительство ЖК «Домодедово Парк Новый квартал»
Финансирование в размере 11 млрд рублей с использованием механизма эскроу будет направлено на строительство жилого квартала комфорт-класса в составе одиннадцати новых корпусов и социальной инфраструктуры в г. Домодедово Московской области.
Банк «Открытие»: предприниматели могут получить до 5% cashback по бизнес- карте Mastercard
Клиенты банка «Открытие» – владельцы компаний малого и среднего бизнеса – с июля 2020 года могут оформить бизнес-карту Mastercard с выгодной программой лояльности до 5% кэшбэка на самые популярные категории: АЗС, строительство и ремонт, кафе и рестораны.
Пандемия и переход компаний на «удаленку». Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса дата: 7 июля 2020 г. 12:03 Пандемия и переход компаний на «удаленку». Индекс
ПАО Банк «ФК Открытие» и Московская школа управления СКОЛКОВО провели третье исследование готовности малого и среднего бизнеса к цифровой экономике (BDI - Business Digitalization Index). Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.
Банк «Открытие» внедрил новую систему электронного обмена информацией с госорганами
ПАО Банк «ФК Открытие» реализовал функционал электронного документооборота с Федеральной службой судебных приставов в части розыска счетов, наложения/отмены арестов и взысканий по всем видам должников по всем региональным управлениям ФССП РФ.
Банк «Открытие»: корпоративное кредитование в России растет максимальными темпами за два года, несмотря на коронавирус
Эксперты «Открытие Research» (аналитического управления банка «Открытие») отмечают, что розничное кредитование в России начало восстанавливаться даже несмотря на продолжение кризиса из-за пандемии ковид-19.
Новости 24
Счетная палата РФ нашла нецелесообразными субсидии на перелеты для Калининграда
Искали в лесу всю ночь: калининградские волонтеры нашли 79-летнюю пенсионерку
Укравший мобильник калининградец обзванивал знакомых владельца гаджета, пытаясь занять деньги
Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток.
В мэрии Калининграда сообщили, где и когда построят детский автогородок
Калининградец зарезал и расчленил приятеля за пачку сигарет
Началась продажа билетов на "Голосящий КиВиН- 2020", который пройдет в Светлогорске
Обматеривший офицера полиции калининградец попал под уголовное дело
Антон Алиханов рассказал, как врачи спасали его дочь в Калининграде
"Мы слышали сильный взрыв": около драмтеатра в Калининграде обезвредили противопехотную мину
Калининград попал в десятку популярных городов для путешествий в августе
Мэрия сообщила, где в Калининграде отключат электроснабжение и воду 22 июля
В 5000 раз мощнее героина: калининградку осудили за сбыт карфентанила в крупном размере
«Думала, клещ укусил»: у преподавателя нашли коронавирус после жалоб на головную боль
В Краснознаменске судят охотника за убийство зайца и косули
В Калининграде обнаружили коронавирус у продавца-кассира магазина торговой сети
Tele2 ускорила 4G-интернет в Калининградской области
Калининградец обокрал таксиста, отправив СМС его внучке
В Калининграде открылся фестиваль "Бахослужение"
При пожаре в Полесске спасли троих
В Калининграде откроется еще два магазина сети "Пятерочка"