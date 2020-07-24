2020-07-23T18:38:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 24 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 24 июля
Николай Литвинов
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..Фото: архив КП
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на вчерашний день на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 113 672 человек, из них выявлено 2 746 случаев заражения (2 292 человека выздоровели), умерли 44, остаются под медицинским наблюдением 378 человек, в том числе 5 в условиях обсерватора.

К сожалению, среди заразившихся по-прежнему много тех, у кого болезнь протекает с симптомами. Среди вчерашних 10 новых случаев у девятерых были клинические проявления: у троих - пневмония, у шестерых - ОРВИ. По каждому случаю определены контактные - 82 человека, при чем у четверых тоже отмечаются респираторные симптомы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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