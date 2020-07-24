2020-07-24T13:13:54+03:00
Лето в городе

Погода на выходные в Калининграде: воздух прогреется до +28, а вода в море остынет

Собираясь на природу, зонтик тоже забывать не стоит
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Игорь Зарембо
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Последние дни погода в Калининграде не балует теплом – температура держится сильно ниже июльской нормы. К счастью, прохладный отрезок вот-вот останется позади и нас ждет возвращение жары.

Пятница, правда, сюрпризов не преподнесет. Воздух прогреется всего до +20, во второй половине дня зарядят дожди, а давление понизится до 754 миллиметров ртутного столба.

В субботу, по прогнозу Гидрометцентра России, будет теплее - до +23 градусов и небольшой дождь.

В воскресенье, как и неделю назад, температура снова поднимется до +28 градусов. Вероятность выпадения осадков синоптики тоже оценивают как высокую - 91%.

Температура воды в море у калининградского сейчас составляет +18..+19 градусов. Это несколько холоднее, чем было на прошлых выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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