Погода на выходные в Калининграде: воздух прогреется до +28, а вода в море остынет

Последние дни погода в Калининграде не балует теплом – температура держится сильно ниже июльской нормы. К счастью, прохладный отрезок вот-вот останется позади и нас ждет возвращение жары.

Пятница, правда, сюрпризов не преподнесет. Воздух прогреется всего до +20, во второй половине дня зарядят дожди, а давление понизится до 754 миллиметров ртутного столба.

В субботу, по прогнозу Гидрометцентра России, будет теплее - до +23 градусов и небольшой дождь.

В воскресенье, как и неделю назад, температура снова поднимется до +28 градусов. Вероятность выпадения осадков синоптики тоже оценивают как высокую - 91%.

Температура воды в море у калининградского сейчас составляет +18..+19 градусов. Это несколько холоднее, чем было на прошлых выходных.