Для любознательных и не ленивых: 5 турмаршрутов по Калининградской области

В этом году закрытые границы, похоже, сделают кассу всем, кто связан с калининградской туристической отраслью. Несмотря на месяцы простоя, хостелы и гостиницы, туроператоры и гиды-экскурсоводы сейчас быстро наверстывают упущенное. Правда, туристы, судя по появляющимся в соцсетях отзывам, не всегда довольны тем, что им предлагают. Особенно приезжих смущает ограниченность выбора направлений. «Комсомолка» решила разбавить стандартный набор туристических маршрутов пятью новыми. Правда, чтобы по ним пройти, понадобится велосипед. И еще: все пять маршрутов при должной подготовке можно пройти в обоих направлениях, но если это для вас перебор, то можем посоветовать напроситься с велосипедом в автобус (в Светлогорске и Зеленоградске – в электричку).

Первый маршрут: Замки, мосты и водопад

Калининград-Озерки-Гвардейск-Знаменск (65 км) + 5 км до водопада

Этот маршрут для тех, кто любит получать комплексный спортивный отдых. 65 километров идеально ровной и не очень загруженной автомобилями дороги омрачает лишь одно обстоятельство – аллеи тут успели вырубить, а новые высаживать не стали. Зато на пути два интересных города и две тюрьмы, размещенных в памятниках архитектуры. Первое исправительное учреждение (в поселке Вишневое) занимает усадьбу, напоминающую замок. Здание было построено в начале XX века на месте строений орденских времен, и в 20-х годах там размещалась школа ткачей. Вторая тюрьма находится в Гвардейске и занимает она уже настоящий тевтонский замок Тапиау, впервые упоминавшийся в источниках в 1258 году. И тюрьму там впервые поместили вовсе не после 1945 года, а еще в XV веке.

Конечная точка велосипедного маршрута – Знаменск. Тут можно просто отдохнуть и поесть. А можно и продолжить путешествие, пересев на байдарку или сап-борд (это такая доска, управлять которой нужно стоя и одним веслом). Тут обязательным к посещению будет водопад на реке Лава, расположенный в двух с половиной километрах от центра города. Взять транспорт в аренду можно тут же (на берегу есть кафе предпринимателей Тюниных, предоставляющих эту услугу), обучение и инструктаж также можно получить на месте.

Второй маршрут: Тайна Волчьего ущелья

Калининград-Люблино-Черепаново-Шатрово-Отрадное-Светлогорск (58 километров).

Этот маршрут для тех, кто любит ровную и тихую трассу с минимумом автомобилей. И самое главное - тут лесорубы поработали не так интенсивно, как в других районах: практически вдоль всего пути сохранились придорожные аллеи. Плюсы зеленого маршрута можно прочувствовать в жаркую погоду, а пит-стопы хотя и не оборудованы специально для велосипедистов, но там, по крайней мере, можно посидеть за столиком на свежем воздухе и немного подкрепиться.

Волчье ущелье спускается прямо к морю. Это одно из самых живописных мест на побережье.Фото: Иван МАРКОВ

Для калининградских спортсменов, кстати, это классический путь, и вы наверняка встретите по дороге группы на шоссейных байках. Что касается рукотворных достопримечательностей, то они от Калининграда до поселка Лесное сильно побиты войной. В этих местах в феврале 1944-го сражалась в окружении 91-я гвардейская стрелковая дивизия, и недалеко от поселка Шатрово есть народный мемориал, установленный в ее честь.

Зато концовка пути довольно насыщена. Рядом с трассой между поселками Лесное и Отрадное находится Волчье ущелье, которое спускается прямо к морю. Это одно из самых живописных мест на побережье.

Также от Отрадного до Светлогорска прямо сейчас строится довольно удобная велосипедная дорожка (отрезок веломаршрута «от косы до косы»), вдоль которой есть сразу несколько достопримечательных локаций: музей Брахерта, заброшенный вокзал Георгенсвальде, монументальный санаторий «Янтарный берег», построенный в лучших традициях совмодерна, и сам Светлогорск, о котором и так много разнообразной информации в туристических буклетах.

Третий маршрут: Солдат без головы

Калининград-Гурьевск-Тургенево-Полесск-Заливино (с возвращением в Полесск) (62 км)

Этот маршрут – единственный, в котором можно посетить маяк на берегу Куршского залива (это самая конечная точка пути – поселок Заливино). Также сюда входит посещение сразу двух замков (Нойхаузен в Гурьевске и Лабиау в Полесске), а это для туристов наверняка должно являться ценностью. Кроме того, недалеко от Полесска, на лютеранской кирхе поселка Тургенево есть загадочный безголовый памятник с каской в руке. Обезглавили его, понятное дело, после войны, а посвящен он погибшим во время Первой Мировой солдатам.

Безголовый памятник посвящен погибшим во время Первой Мировой солдатам.Фото: Иван МАРКОВ

Также, если немного отклониться от маршрута, можно заехать в поселок Журавлевка, что недалеко от Тургенево – там располагается неплохо сохранившаяся усадьба Гросс Дрозден (внутрь вас могут не пустить, а глянуть на внешний облик вам вряд ли кто-то запретит).

Четвертый маршрут: Самая высокая колокольня

Калининград-Зеленополье-Чехово-Тишино-Домново-Правдинск (85 км)

Этот маршрут наиболее насыщен достопримечательностями: в каждой указанной точке есть своя кирха (правда, в Зеленополье, Тишино и Чехово они не в лучшем состоянии), а в конечной точке, в Правдинске, на самый верх колокольни даже можно забраться с позволения священника. Сам Правдинск неплохо сохранился, в нем есть краеведческий музей, гидроэлектростанция, живописный подвесной мост и сразу несколько памятников в честь Фридландского сражения.

На самый верх колокольни даже можно забраться с позволения священника.Фото: Иван МАРКОВ

Также за рекой Лавой есть малоизвестное для массового туриста местечко – подземное бомбоубежище с сохранившимися на стенах надписями. Но рассмотреть их сможет только тот, кто предусмотрительно захватит с собой фонарик.

Пятый маршрут: Усадьба на берегу пруда

Калининград-Холмогоровка-Рощино-Зеленоградск (62 км)

Этот маршрут можно считать классическим для калининградских велосипедистов, потому что именно по нему проходит ежегодный велосипедный заезд «Тур де Кранц», однако мы внесли небольшое изменение – заезд в поселок Рощино, где сейчас заканчивается восстановление старинной усадьбы Грюнхоф. Про место это пока знают совсем немногие, потому что работы еще не закончены. Но владельцы практически полностью восстановили внешний облик здания, закрыли черепицей кровлю и уже переходят к отделке фасада. А также рядом с усадьбой есть пруд, в котором усадьба в безветренную погоду отражается как в зеркале.

Владельцы практически полностью восстановили внешний облик здания.Фото: Иван МАРКОВ

Ну и главное: конечная точка маршрута - Зеленоградск, который вознаградит уставшего велопутешественника пляжным отдыхом и хорошим выбором заведений, где можно восполнить потраченные за время «педалирования» калории.