На улице Багратиона в Калининграде снимут брусчатку, но трамвай пока не вернут

В Калининграде на улице Багратиона снимают брусчатку вдоль трамвайных путей. Правда, не на всем протяжении улицы, а только от Ленинского проспекта до поворота на Большую Песочную. Как уточнили корреспонденту «Комсомолки» в мэрии Калининграда, отрезок улицы Багратиона от Ленинского проспекта до Бранденбургских ворот пока трогать не будут.

Вспомогательный маршрут

К четвергу я брусчатку до поворота на Новый Вал рабочие уже успели выковырять, а бригада сотрудников «КалининградГорТранса» меняла сгнившие шпильки, соединявшие рельсы, на новые.

- То есть, стоит ожидать, что по этим рельсам трамвай скоро пойдет? - уточнил я.

- Это вряд ли, - задумчиво ответил, закручивая гайку, один из рабочих.

- А зачем тогда ржавые шпильки на новые менять?

- Сказали, что надо менять, вот мы и меняем, - Рабочий сделал последний поворот ключом и переходит на пару метров вперед, присаживается и решает закончить тему о необходимости новых шпилек. – Кто ж его знает, пойдет тут что-то или нет. Но нам и городу надо быть готовым ко всему.

Пока готовый ко всему человек с гаечным ключом закуривал, я оглядел сами рельсы. Нижняя их часть, десятилетиями томившаяся под землей, прогнила, но от пинка ноги пока не разваливается. Подошел бригадир и тоже внимательно посмотрел на рельсы.

- Они еще хорошие, послужат, а вот брусчатку надо было менять, конечно, - уверенно заявил он. – Плитка тут будет.

- То есть, вы хотите сказать, что она прослужит дольше, чем брусчатка?

- Не думаю, но шума от нее поменьше, - ответил бригадир. – Люди тут живущие меньше жаловаться будут.

- Вот вы бы лучше поинтересовались, откуда брусчатка у тех, кто заборы из нее строит, - вдруг вклинился в разговор еще один мужик в оранжевой жилетке. – Про нашу могу с уверенностью сказать – едет она прямиком на остров Канта, где сейчас красоту наводят.

Брусчатку у Бранденбургских ворот пока трогать не собираются.Фото: Иван МАРКОВ

В мэрии уточнили, что основной трамвайныймаршрут по Багратиона в обозримом будущем все-таки не запустят, однако рельсы нужно все равно привести в порядок, потому что линия будет выполнять вспомогательную функцию. То есть, если где-то внезапно начнется ремонт, трамвай сможет обрулить тот участок здесь. Что же касается прогнивших рельсов, то кое-где они все-таки заменятся на имеющиеся в запасе у «КалининградГорТранса».

Решетки «из-за решетки»

Улицу Багратиона ожидает и еще одна новинка – корни растущих здесь лип прикроют приствольными решетками. Их уже успели примерить, но пока спрятали от любопытных глаз. Сюрприз будет.

Производством решеток займутся заключенные. По этому поводу в мэрии даже успели пошутить.

- Вот такие приствольные решетки делают «за решеткой», - написали в пресс-службе. - Наше сотрудничество с УФСИН перешло в практическую плоскость. Для городского бюджета изготовление одного такого изделия обойдется примерно в 30 тысяч рублей, а всего на улице Багратиона предстоит защитить таким способом корневую систему 35 лип. Каждая решетка делается по индивидуальным размерам.

Этих решеток пока нет на месте - сделали только примерку.Фото: Иван МАРКОВ

Если говорить о материале, то в мэрии уточнили, что приствольные круги изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 4 миллиметра, «спокойно выдерживающей вес двух взрослых людей».