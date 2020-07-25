2020-07-24T17:58:54+03:00
Общество

Из-за переноса шествия «Бессмертного полка» калининградцы во второй раз не споют «День Победы»

Песню записали к 9 мая, а ролик был опубликовали опубликован к параду Победы
Сергей Богров
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..Фото: Предоставлено организаторами
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Президент России Владимир Путин согласился с переносом шествия "Бессмертного полка" на 2021 год. Ежегодно он проводился 9 мая. В этом году массовое мероприятие перенесено из-за пандемии. Несколько десятков жителей Калининградской области разных профессий и возрастов вместе исполнили песню "День Победы". Идею реализовал общественный совет Неманского района при поддержке концерна "Росэнергоатом", "Западной прессы" и ГТРК "Калининград". Ещё раз исполнить песню планировалось в день проведения "Бессмертного полка".

- Проект "Главная песня года" родился в начале 2020 года. Мы посвятили его 75-летию Великой Победы и распространили его на всю Калининградскую область. В съёмках приняли участие творческие силы из разных городов, мы получили много добрых и искренних откликов о клипе, который вышел в итоге. Получилось душевно и максимально приближенно к задуманному. Очень приятно, что откликнулось не только старшее поколение, но и молодые люди. Все отнеслись с душой к исполнению песни. Это значит, что мы не потеряли чувство значимости Победы, — рассказала председатель общественного совета Неманского городского округа Ольга Власова.

Песня была выпущена к 9 мая, но из-за пандемии не все смогли принять участие в съёмках. В окончательном варианте видео, который опубликован к параду Победы, задействованы жители Гусева, Нестерова, Озёрска, Зеленоградска и Калининграда. Вместе спели ветераны ВОВ, детские образцовые коллективы, администрация Немана, сотрудники Музея Мирового океана, игумен Серафим, актёры, Областная федерация парусного спорта и многие другие.

- Приняли участие в записи и балтийские атомщики. У нас в концерне есть свой масштабный проект — "Песни городов-атомщиков". Мы его очень любим и чувствуем единение, когда одну популярную песню исполняют вместе все российские города атомной отрасли. На основании этого проекта мы решили создать подобный на региональной площадке. Все участники по-доброму заразились этой хорошей идеей, — говорит начальник отдела информации и общественных связей дирекции Балтийской АЭС Инна Морева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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